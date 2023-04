Jinkx Monsoon: qui est la superstar du drag et le nouveau méchant de Doctor Who

Bbc

La star de RuPaul’s Drag Race aura un rôle de méchant dans Docteur Who.

© BBCJinkx Monsoon aura un rôle dans la série de science-fiction

Jinkx Monsoon est à la mode depuis qu’elle a été couronnée reine des reines en Toutes les étoiles Tous les gagnants et maintenant il a été révélé que sera le méchant le plus puissant que Doctor Who ait jamais affrontéC’est pourquoi nous vous disons tout sur la superstar du drag qui fait la une des journaux.

La nouvelle a été publiée avec les premières images de Jinkx portant ses cheveux orange bien connus, en accord avec des nuances de la même couleur, ainsi qu’une tenue en noir et blanc qui simule un piano et qui nous donne un indice que sa capacité serait musical. , quelque chose qui coïncide avec la vraie vie. « Voici les premières images de Jinkx en personnage, en tant que méchant le plus puissant que le médecin ait jamais affronté. » a pointé le Bbc dans une déclaration sur les réseaux sociaux.

La série des Bbc reviendra en novembre 2023 avec trois épisodes spéciaux mettant en vedette David Tennant dans le rôle du quatorzième docteur. Selon les rapports, Docteur Who sera présenté en exclusivité sur Bbc pour le Royaume-Uni et l’Irlande tandis que Disney+ se chargera de la transmission pour les autres régions.

+ Qui est Jinkx Mousson ?

Jinkx Monsoon est un interprète de drag bien connu, qui Gagné TV Quiz Saison 5 Course de dragsters de RuPaul. La native de Portland a rapidement poursuivi sa carrière avec des tournées de comédie, de musique et de théâtre et en 2022 il revient à la compétition la drag queen la plus populaire au monde.

En 2022 a été couronné vainqueur de Toutes les étoiles 7où elle a affronté les champions des autres saisons, dans l’émission qui, parmi les fans, a reçu le nom « Toutes les étoiles Tous les gagnants« .

Après avoir de nouveau remporté le concours, Jinkx a joué un rôle de premier plan dans la comédie musicale Chicagode Broadwayoù a donné vie à Matrone « Mama » Mortondevenant la première drag queen à jouer ce rôlebattant des records au box-office.

