JingOS est la distribution Linux fabriquée en Chine qui copie l’interface iPadOS sans distinction

Cela ressemble à un iPad, mais ce n’est pas le cas: c’est une tablette avec une nouvelle distribution Linux appelée JingOS. Les créateurs de ce développement semblent n’avoir aucun problème à reconnaître que c’est une distribution « au style iPadOS » qui copie de nombreuses options d’interface de cette plate-forme.

La distribution est orienté cabriolet comme la Surface Pro 6 qui a un écran tactile, en particulier parce qu’elle a un support tactile et une série d’options qui sont prêtes à fonctionner dans ce mode tablette qu’Apple lève sur son iPad.

En Chine, ils sont toujours très fans de la copie de produits et de designs Apple

Ce n’est pas la première fois que nous voyons une entreprise chinoise tenter de gagner en notoriété copie d’un produit Apple. Xiaomi l’a fait à de nombreuses reprises – même en plagiant le format des présentations de Cupertino – mais l’alternative vient maintenant avec le développement de logiciels.

JingOS est une distribution Linux basé sur Ubuntu 20.04, KDE 5.75 et Plasma Mobile 5.20. Ses développeurs ont expliqué comment ils finiraient par modifier le framework Plasma Mobile pour le transférer vers le soi-disant JDE (Jing Desktop Environment) cette année, et ils ont déjà préparé un référentiel sur Github dans lequel, oui, pour l’instant, ils n’ont pratiquement pas partagé de code.

Ce qui est frappant dans cette distribution, c’est à quel point elle « a été inspirée » par iPadOS, le système d’exploitation iPad. Les responsables de cette distribution ont créé des icônes pour les applications pré-installées, mais aussi le panneau de contrôle et le centre de notification Ils sont très similaires à celui qu’Apple lève avec iPadOS.

Bien que la distribution soit destinée aux tablettes et aux cabriolets, il est possible d’utiliser des gestes tactiles sur le trackpad, et bien que l’interface attire l’attention ce qui est ci-dessous est un Ubuntu 20.04 avec toutes ses fonctionnalités, depuis l’accès de la console au magasin d’applications.

JingOS v0.6 sera disponible en téléchargement le 31 janvier prochain, et ses créateurs indiquent qu’il est compatible avec la Surface Pro 6 et le Huawei Matebook 14. Cela peut être avec d’autres appareils, mais les seuls actuellement reconnus par la société JingLing sont ces deux-là.

Il sera intéressant de voir l’évolution d’une distribution qui pourrait finir par faire de l’onglet Déplacer Apple pour protéger votre propriété intellectuelle. Pour l’instant, oui, il semble clair que l’esthétique et le langage de conception de la société de Cupertino continuent d’être une source d’inspiration pour des projets comme celui-ci.

Plus d’informations | JingOS