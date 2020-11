Jin de BTS a juste essayé de « tromper » tout le monde … en se présentant comme le groupe Maknae

BTSde Jin est le membre le plus âgé du groupe, mais il se confond parfois maknae (le plus jeune) en raison de ses visuels juvéniles. Dans les coulisses des images d’un épisode récent de Exécutez BTS, Jin a plaisanté en disant qu’il était le maknae du groupe, et ses membres ne pouvaient s’empêcher de rire.

coréen League of Legends équipe T1 étaient des invités Exécutez BTS, et pour se connaître un peu, BTS et T1 ont partagé leur âge. V a été le premier membre du BTS à partir, et il a déclaré qu’il avait 26 ans (âge coréen).

Suga était le suivant, et il a partagé qu’il était né en 1993. Jin est devenu un peu joueur et lui a dit: «Tu es si vieux«.

Jimin était le suivant, et il a partagé qu’il avait 26 ans (âge coréen). Alors que son tour approchait, Jin ne put s’empêcher d’être un peu «nerveux».

Maknae Jungkook était le suivant, et il a partagé qu’il avait 24 ans (âge coréen). Jungkook est également le membre dont l’âge est le plus proche des membres T1.

C’était finalement le tour de Jin, et les membres étaient un peu curieux de savoir ce que Jin allait dire.

Jin a dit aux membres du T1 qu’il avait 23 ans, ce qui le rendrait plus jeune que Jungkook. Dès que Jin a dit cela, les membres ne pouvaient s’empêcher de rire un peu.

Jimin a même joué avec Jin, car il a commenté que Jin était extrêmement jeune. Jin est alors devenu honnête et a déclaré: «Maintenant que je suis plus âgé, je veux vraiment avoir l’air jeune.«

RM et J-Hope conclu en partageant qu’ils ont 27 ans (âge coréen).

