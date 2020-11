Jin de BTS a dû refaire une scène dans le clip vidéo « La vie continue » 8 fois

Dans BTSla dernière retransmission en direct de Jin a révélé qu’un simple plan du clip vidéo «Life Goes On» nécessitait étonnamment de nombreuses prises.

Aujourd’hui, BTS a organisé son premier retour en direct en neuf mois pour célébrer la sortie de son nouvel album ÊTRE.

Dans le cadre des festivités de diffusion, les membres ont réagi à l’incroyable clip vidéo «Life Goes On», arrêtant le clip tout au long pour partager des histoires sur le tournage.

Vers la fin du clip, Jin a demandé aux membres du BTS de s’arrêter sur cette scène en particulier:

Après que Jin ait chanté ses lignes sur la fuite vers le futur, il ferme doucement les yeux, marquant un moment charnière dans le scénario du clip. Cependant, malgré la simplicité de la scène, il a fallu à Jin huit prend pour bien faire! Et, selon la star elle-même, tout était à cause de Jungkook.

Chaque membre du BTS a joué un rôle dans la production de ÊTRE et «Life Goes On», du directeur visuel V au chef de projet Jimin. JungkookLe rôle de ce dernier n’était autre que celui de réalisateur de vidéoclips, de montage, puisque la vidéographie est l’une de ses plus grandes passions en dehors de la musique.

En tant que réalisateur, c’était le travail de Jungkook de s’assurer que chaque plan de «Life Goes On» sortait parfaitement, y compris le plan rapproché de Jin. Mais pourquoi cette scène a-t-elle pris autant de prises pour se réaliser? Apparemment, le problème était les yeux de Jin.

Jungkook n’arrêtait pas de souligner que je fermais les yeux bizarrement! – Jin

Bien sûr, le réalisateur Jungkook n’a pas tardé à défendre sa vision. «C’était une scène critique», a-t-il insisté, «mais il manquait quelque chose!». Compte tenu de l’impact de ce plan dans le clip final, il semble maknae a fait ce qu’il fallait en repoussant autant de fois qu’il l’a fait.

Maintenant, les ARMYs souhaitent simplement pouvoir voir les images coupées par eux-mêmes. Après tout, vous ne pouvez jamais avoir assez de Jin!