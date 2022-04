Jimmy Savile évite la question lorsqu’on l’interroge sur « Playboy Life »

Mais avant sa mort en 2011, le DJ et présentateur de télévision était très apprécié ; certains le considéraient même comme un trésor national.

Bien qu’il ait passé sa vie sous les projecteurs, la «vie amoureuse» de Savile est restée un mystère, en grande partie en raison de sa capacité à manipuler et à tromper.

Alors que l’intervieweur Andrew Neil tente de déterminer si Savile mène une «vie de playboy», le pédophile a utilisé une gamme de techniques pour esquiver le sujet – en fouettant une banane, vraisemblablement dans le but d’amuser le public.

« Je n’ai jamais été dans la même ville plus de 48 heures à la fois », a-t-il déclaré.

Neil a ensuite tenté d’obtenir une réponse directe sur sa vie amoureuse, mais Savile l’a interrompu et a contourné le sujet avec une autre réponse performative.

« Chaque jour de ma vie, je tombe amoureux. Deux, trois, quatre fois par jour, je pourrais me marier immédiatement – sauf que les lumières changent et que vous devez partir parce qu’ils vont dans l’autre sens.

« Ou le train sort de la gare et tu dis : ‘Je veux t’épouser’. »

Et quand Neil a essayé d’aborder le sujet du sexe, Savile est revenu une fois de plus au type, jouant avec la foule et feignant la pruderie.