Jimmy Savile a fait des commentaires effrayants en entrant dans la maison Big Brother

Cela fait plus de 11 ans depuis la mort de Jimmy Savile, et depuis lors, des dizaines d’horribles allégations d’abus sexuels ont été révélées.

Avant sa mort cependant, il était un DJ et animateur de télévision populaire, et un nouveau documentaire de Netflix examine comment le pédophile a réussi à « se cacher à la vue » pendant si longtemps.

En effet, il est difficile de regarder en arrière son entrée dans la maison avec le recul, avec des colocataires applaudissant avec enthousiasme son arrivée et le politicien George Galloway le saluant comme « légendaire ».

Savile a ensuite fait le tour du groupe en offrant des câlins et des bisous, avant de dire à l’ancien basketteur Dennis Rodman: « Je veux que vous sachiez que j’ai un tempérament violent mais vous n’avez rien à craindre de moi. »

« Je sais que beaucoup de gars t’aiment, mais ils ne t’aiment pas avec la sincérité et la tendresse que j’ai, » dit-il en lui tenant la main et en l’embrassant.

Plus tard, alors que Rula cuisinait, Savile lui a dit qu’elle avait l’air « beaucoup plus jolie » qu’à la télé « en chair et en os ».