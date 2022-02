Jimmy Kimmel fait exploser les Oscars pour sa nomination Ne regardez pas Spider-Man: No Way Home

Jimmy Kimmel a assisté à son talk-show de fin de soirée Jimmy Kimmel en direct Adresser Spider-Man : Pas de retour à la maisonsnobé du meilleur film aux Oscars. Bien qu’il ne soit certainement pas inhabituel que des films de super-héros soient exclus de la course au meilleur film, il y avait eu une campagne pour Pas de retour à la maison être l’exception pour obtenir le feu vert à la cérémonie de cette année. Ceci est basé sur l’immense succès financier du film ainsi que sur ses éloges universels auprès des fans et des critiques.

L’Académie, cependant, n’a pas vu Spider-Man : Pas de retour à la maison comme digne de cet honneur. Kimmel fait écho à de nombreux fans en exprimant son mécontentement face au camouflet, affirmant que le plus grand film de l’année est plus que méritant. Le comédien pointe du doigt l’un des nominés du meilleur film, celui de Netflix Ne lève pas les yeuxcomme un film qui, selon lui, ne se compare pas à Pas de retour à la maisonle faisant remettre en question le processus de nomination.

« Comment a fait [Spider-Man: No Way Home] ne pas obtenir l’une des 10 nominations pour le meilleur film ? Oubliez le fait que le film a rapporté 750 millions de dollars [domestically] et va toujours. C’était un grand film. Ce n’était pas dans le top 10 des meilleurs films de l’année ? Il y avait trois Spider-Men dedans. Tu me dîs Ne lève pas les yeux était mieux que Homme araignée? Ce n’était certainement pas le cas. »

Kimmel soutient que ce n’est pas seulement son opinion, car les scores critiques des deux films montrent à quel point ils sont bien mieux accueillis. Pas de retour à la maison avait été fini Ne lève pas les yeux. Il théorise que peut-être Pas de retour à la maison n’est tout simplement pas assez « sérieux » pour le meilleur film en tant que film de super-héros et poursuit en spéculant que les électeurs n’ont choisi que Ne lève pas les yeux après avoir vu les noms des lauréats des Oscars dans le casting.

« Même si vous vous fiez aux avis des critiques sur Rotten Tomatoes, ‘Don’t Look Up’ a obtenu 46% et ‘Spider-Man: No Way Home’ a 90%. Pour l’amour de Dieu, ‘Jackass Forever’ a 89% . Pourquoi les meilleurs nominés doivent-ils être sérieux ? Quand est-ce que cela est devenu une condition préalable pour être nominé pour un Oscar ? Vous voulez savoir ce qui s’est passé ? Les électeurs ont regardé la liste et ont vu les noms Leonardo DiCaprio et Meryl Streep et ils ont coché la case puis ils ont mis leurs enfants dans la voiture et sont allés voir le film « Spider-Man ». Et ils ont adoré, mais ils n’ont pas voté pour.