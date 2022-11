Jimmy Kimmel dit que les critiques de Donald Trump lui ont coûté la moitié de ses fans

Faire de la politique avec sa comédie a un prix. Au cours des dernières années, Jimmy Kimmel a été l’un des nombreux animateurs de télévision de fin de soirée qui ont souvent critiqué l’ancien président Donald Trump. Certes, il devait s’attendre à perdre le soutien de nombreux électeurs de Trump, mais peut-être pas au point de perdre la moitié de sa base de fans.





Dans une nouvelle interview avec le Déjeuner nu podcast (par THR), Kimmel a évoqué sa critique constante de Trump sur Jimmy Kimmel en direct !. On lui a demandé si ABC lui avait déjà dit d’atténuer les critiques de Trump, et bien que Kimmel affirme que cela lui avait été suggéré au début de la montée en politique de Trump, il dit qu’il préférait quitter la série plutôt que de détourner le regard.

« Il y a eu à un moment donné, peut-être, je ne sais pas, juste au début de toute cette histoire de Trump où… c’était en quelque sorte une allusion, mais j’ai juste dit: » Écoutez, je comprends. Je ne suis pas en désaccord. Je veux dire, tu as raison. J’ai juste dit, si c’est ce que tu veux faire, je comprends et je ne t’en veux pas, mais je ne vais pas le faire. Donc, si vous voulez que quelqu’un d’autre anime l’émission, alors c’est bien. C’est ok pour moi. Je ne vais tout simplement pas le faire comme ça. … Ils savaient que j’étais sérieux. Je ne pouvais tout simplement pas vivre avec moi-même.





Jimmy Kimmel a perdu de nombreux fans

Kimmel a accepté que s’en prendre à Trump allait lui coûter quelques fans, et en y repensant maintenant, le Jimmy Kimmel en direct ! l’hôte suggère que cela a été un peu long. Il pense qu’il a perdu au moins la moitié de sa base de fans, sinon plus, soulignant qu’il était autrefois une personnalité populaire auprès des républicains.

« J’ai perdu la moitié de mes fans, peut-être plus que ça. Il y a dix ans, parmi les républicains, j’étais l’animateur de talk-show le plus populaire, du moins d’après les recherches qu’ils ont faites.

Kimmel convient que cela pourrait en rendre un plus populaire de rester « juste au milieu » politiquement, mais qu’il était fier d’être là aux côtés d’autres animateurs de télévision de fin de soirée comme Stephen Colbert et Seth Meyers pour garder un coup de projecteur sur les problèmes qu’ils ressentent. sont importants pour eux. Il ne considère pas cela comme un « service public », mais comme un acte de patriotisme, sentant qu’il défend le pays et ce qu’il croit être juste en criant au scandale sur ce que Trump et d’autres politiciens pourraient faire.

« Je n’y pense pas de cette manière grandiose, mais je pense que j’aime aussi ce pays. Ce drapeau ne leur appartient pas. C’est à nous, et quand je vois quelqu’un entrer et le gâcher, je dirai quelque chose à ce sujet. C’est ça. C’est aussi simple que ça. »

Avec des spéculations selon lesquelles Trump pourrait se présenter à nouveau à la présidence en 2024, il est probable que nous n’entendrons pas Kimmel et ses contemporains revenir sur leur commentaire sur le 45e président de si tôt.