Jimmy Kimmel critiqué pour s’être allongé sur scène pendant le discours Emmy de Quinta Brunson

Ce n’est peut-être pas aussi controversé que ce qui s’est passé aux Oscars, mais le moment controversé de la soirée des Primetime Emmy Awards de lundi soir est venu avec l’aimable autorisation de Jimmy Kimmel. Pendant le spectacle, Quinta Brunson a remporté son premier Emmy pour son écriture sur la série comique à succès École primaire Abbott. Le prix lui a été remis par Kimmel et l’acteur Will Arnett, et c’est un bâillon que les deux ont élaboré qui a fini par affecter le discours d’acceptation de Brunson.





Plutôt que de s’approcher du microphone comme d’habitude, Arnett a été vu en train de traîner un Kimmel sans vie dans les coulisses. Arnett a plaisanté en disant que le Jimmy Kimmel en direct l’hôte « ne pouvait pas être là ce soir » après être entré « dans les maigres margaritas ». Le bâillon s’est poursuivi avec Arnett révélant que Brunson était le vainqueur sans l’aide de Kimmel, et l’annonce a suscité de formidables applaudissements de la part de tout le monde dans la salle.

Après que Brunson lui ait remis un Emmy, elle a demandé en plaisantant à Kimmel de se réveiller. Kimmel a ensuite levé le pouce avant de feindre à nouveau l’inconscience, indiquant clairement qu’il n’allait nulle part. Brunson est parti maladroitement et a plongé dans son discours d’acceptation, et ce n’est que lorsqu’elle est partie qu’il a été retiré de la scène. De nombreux téléspectateurs qui regardaient à la maison ont rapidement critiqué le comportement de Kimmel sur les réseaux sociaux, affirmant que l’engagement de Kimmel envers le bâillon avait fini par éclipser le moment spécial de Brunson.

« Quinta Brunson méritait mieux que d’accepter le corps » mort « de Jimmy Kimmel », a déclaré une personne.

« Le choix de faire en sorte que Quinta Brunson enjambe Jimmy Kimmel pour se rendre au micro et ensuite la jouer tôt était atroce », a tweeté un autre téléspectateur.

Faisant écho à beaucoup d’autres, un autre tweet a déclaré : « Je ne connais pas de meilleur exemple de privilège invasif pour les hommes blancs que Jimmy Kimmel allongé au milieu du discours de Quinta Brunson aux #Emmys2022. Il n’avait aucun droit/droit de prendre de la place sur le chemin qu’il a fait. »





Quinta Brunson abordera probablement la situation sur Jimmy Kimmel Live!

Après sa victoire, Brunson a été invitée par Variété comment elle se sentait à propos de la situation délicate qui suscitait déjà des réactions négatives en ligne. Pour sa part, Brunson a dit que cela ne la dérangeait pas tant que ça, même si elle se sentira peut-être plus en colère à ce sujet au moment où elle apparaîtra dans l’émission de Kimmel cette semaine.

« Je connais Jimmy Kimmel, et je ne sais pas, j’avais l’impression que cela ne me dérangeait pas tant que ça. Je ne sais pas ce que pense Internet », a déclaré Brunson, attribuant à Kimmel l’un de ses premiers partisans. « Jimmy m’a donné mon premier grand spot de fin de soirée et a été l’une des premières personnes à voir Abbott… donc, je pense qu’à ce moment-là, j’étais juste très heureux que ce soit Jimmy là-haut. Je le considère en quelque sorte comme l’un des parrains de la comédie. »

Elle a ajouté: « Je ne sais pas, demain, peut-être que je serai en colère contre lui. Je vais être dans son émission mercredi, alors je pourrais le frapper au visage. »

Si cela se produisait, au moins ce n’était pas aux Emmys, de peur que l’événement ne tire un Oscar.