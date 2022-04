Jimmy Kimmel blague sur une députée signalée à la police du Capitole

Faire preuve de sagesse à propos des politiciens est depuis longtemps quelque chose qui se produit quotidiennement dans les talk-shows de fin de soirée, mais la représentante Marjorie Taylor Green pense que Jimmy Kimmel est allé trop loin avec une blague racontée à son sujet dans son émission cette semaine. Pendant le monologue de mardi soir sur Jimmy Kimmel en direct, le comédien a qualifié la membre du Congrès de « maman du Klan » et a semblé suggérer qu’il aimerait voir Will Smith lui donner une gifle au lieu de Chris Rock. Comme Kimmel l’a dit dans l’émission:

« Cette femme, maman du Klan, est particulièrement contrariée par les trois sénateurs républicains qui ont dit qu’ils voteraient oui pour le juge Ketanji Brown Jackson, qui est nommé à la Cour suprême. Elle a tweeté : » Murkowski, Collins et Romney sont pro-pédophiles. Ils viennent de voter pour KBJ.’ Wow, où est Will Smith quand tu as vraiment besoin de lui ?