Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel s’affrontent dans une bataille de pizza

Deux des grands noms de la télévision en fin de soirée s’affrontent dans une bataille qui n’a rien à voir avec les cotes d’écoute et tout à voir avec la pâte (non, pas cette sorte de pâte).

L’animateur de « The Tonight Show », Jimmy Fallon, et son rival de fin de soirée, Jimmy Kimmel, s’affrontent dans leur quête de la pizza parfaite.

Fallon a involontairement lancé la compétition ce week-end, lorsque, inspiré par la cuisine de Stanley Tucci dans sa nouvelle série culinaire «Searching for Italy», il a essayé de recréer le plat vedette de l’acteur sur Instagram.

« Il est allé à Naples dans le premier épisode, et il a fait la meilleure pizza que j’ai jamais vue », a déclaré Fallon alors qu’il essayait de faire de la magie napolitaine vaguement en forme de pizza.

Il avait de la pâte, une sauce tomate San Marzano, de la mozzarella fraîche, du basilic et de grands espoirs – et en ce qui le concernait, il l’a cloué, comme en témoigne sa danse de la victoire dans la cuisine à domicile.

Mais à peine trois jours plus tard, un nouveau challenger est intervenu pour suivre les traces culinaires de Tucci.

«Hé, Jimmy, c’est Jimmy», a déclaré Kimmel dans sa propre vidéo. «J’ai vu votre vidéo de fabrication de pizzas sur Instagram, et c’était plutôt mignon.»

Mais il a également dit: «Je connais Stanley Tucci. C’est un de mes amis. Et toi, mon ami, tu n’es pas Stanley Tucci. Laissez-moi vous montrer comment faire une pizza, d’accord? »

Kimmel s’est moqué de son ennemi de la télévision pour avoir utilisé un rouleau à pâtisserie sur la pâte et l’avoir cuite dans un «petit gaufrier», tout en se vantant de sa sauce tomate Bianco DiNapoli et de son four à pizza au feu de bois.

Après avoir pris une bouchée de sa propre création, Kimmel a déclaré: «Tant mieux que la vôtre.

Les fans des deux hommes devront prendre leurs paroles sur les résultats, mais Kimmel les a exhortés à voter tout de même – pour une bonne cause.

«Je ne peux pas, en toute conscience, rester silencieux pendant que @JimmyFallon prépare une ‘pizza’ – pour voter pour le triste blob déformé de Fallon, faites un don de 5 € à @NoKidHungry en envoyant un texto à FALLON au 877877», a-t-il écrit dans la légende qui accompagnait la vidéo. «Pour voter pour ma belle tarte, faites un don de 5 € à @NoKidHungry en envoyant un SMS à KIMMEL au 877877.»

Quoi qu’il en soit, comme son hashtag le suggérait, le #LateNightWarsAreBack.