Jimmy Fallon arbore un mulet dans une superbe photo de retour

Jimmy Fallon n’est pas seulement l’animateur de « The Tonight Show », c’est un homme audacieux et intrépide.

C’est parce qu’il n’avait pas peur de publier cette incroyable photo de lui-même jeudi sur Instagram, tenant un microphone et prêt à rire:

« Quand j’avais 15 ans, mes meilleurs amis étaient debout, un juke-box … et apparemment un livreur de pizza. Peu de choses ont changé », écrit-il dans la légende.

Eh bien, son cheveux a, comme « Regardez ce qui se passe en direct! » L’animateur Andy Cohen était heureux de le souligner dans les commentaires. « Et … un mulet ??? » Il a demandé.

Fallon a maintenant 46 ans, ce qui signifie que cette photo est prise au milieu d’une période très particulière pour les cheveux des jeunes hommes et femmes – la fin des années 1980 / début des années 1990. La coupe de cheveux mulet – alias « business à l’avant, fête à l’arrière » – était branchée et tendance et portée par beaucoup de gens célèbres, dont Bono, Patrick Swayze et Rob Lowe.

Et puis il est tombé d’une falaise et est devenu un peu une blague.

Cohen n’était pas la seule célébrité à souligner l’adorable geekiness de la photo. Jennifer Garner a écrit: «Bénis». La star de « Shark Tank », Barbara Corcoran, a écrit: « Quel bébé! » tandis que Kerry Washington a commenté: « Des objectifs capillaires ».

Nous ne pourrions être plus d’accord; cela fait 30 ans que le mulet a été diffusé pour la dernière fois parmi les plus célèbres et à la mode, après tout. Et maintenant que Rihanna en a secoué un dans une nouvelle vidéo faisant la promotion de sa ligne de lingerie et que Gwen Stefani a donné à Blake Shelton une mise en quarantaine, il est peut-être temps pour une renaissance rétro-mulet!