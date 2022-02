Jimmy Carr fait face à une nouvelle réaction après avoir plaisanté sur l’Holocauste dans son livre

Jimmy Carr fait face à de nouvelles réactions négatives après qu’il se soit avéré qu’il a également plaisanté sur l’Holocauste dans l’un de ses livres, publié quelques mois seulement avant que son récent spécial Netflix ne soit critiqué.

Dans la blague, qu’il a commencée en avertissant le public de « s’attacher », Carr a déclaré : « Quand les gens parlent de l’Holocauste, ils parlent de la tragédie et de l’horreur de six millions de vies juives perdues à cause de la machine de guerre nazie.

« Mais ils ne mentionnent jamais les milliers de gitans qui ont été tués par les nazis. Personne n’en parle jamais parce que personne ne veut parler… des points positifs. »

Mais dans un livre sorti en septembre dernier, Avant et rire: L’homme le plus drôle du guide de la vie vraiment utile du Royaume-UniCarr, 49 ans, a fait des plaisanteries similaires – disant également qu’il pensait que c’était bien de plaisanter sur l’Holocauste.

Crédit : Alamy

Sous un titre intitulé « Blagues sur Hitler », il écrit : « Rire peut être un acte de défi. Les gens riront dans les situations les plus stressantes et les plus désespérées. Pendant l’Holocauste, les prisonniers détenus dans les camps de concentration ont trouvé des moyens de raconter secrètement des blagues et de partager des histoires.

« Et ils ont ri. Rire leur a donné un certain contrôle et leur a rappelé leur humanité. Cela les a aidés à faire face. »

Carr a ensuite fait référence au film oscarisé de 1997 La vie est bellequi suit un père et son fils italiens alors qu’ils sont envoyés dans un camp de concentration.

Il a écrit : « Le film La vie est belle est exceptionnel. Comment ont-ils pu faire un film sur l’Holocauste qui soit drôle ? Eh bien, parce que c’est arrivé. Et je pense qu’il n’y a pas de mal à plaisanter sur l’Holocauste.

Carr a ajouté: «Ils disent que le nombre est la sécurité. Dites cela à six millions de Juifs.

Olivia Marks-Woldman, directrice générale du Holocaust Memorial Day Trust, a depuis fait valoir que les commentaires de Carr « déshumanisaient » les gens, demandant à la star de sympathiser avec les victimes.

Crédit : Netflix

Dans une déclaration au Evening Standard, Marks-Woldman a déclaré : « Jimmy Carr a raison de dire que les gens dans les camps de concentration de l’Holocauste ont essayé d’affirmer leur humanité de diverses manières, face à la propagande et aux politiques qui cherchaient délibérément à les déshumaniser.

« Mais les « blagues » de Carr ne sont certainement pas humanisantes, ni drôles ni joyeuses, comme il l’a affirmé. Elles déshumanisent les gens et perpétuent les préjugés. »

Elle a ajouté : « Nous exhortons Jimmy Carr à faire preuve d’empathie pour les victimes de l’Holocauste qui ont été assassinées sans autre raison qu’elles étaient juives, et pour les membres des communautés rom et sinti…

« Jimmy Carr prétend qu’il est préoccupé par l’éducation et l’humanité, nous l’exhortons à faire preuve d’empathie et à approfondir son propre apprentissage. »

Le spécial Netflix de Carr fait maintenant face à un boycott après que plus de 17 000 personnes ont signé une pétition appelant à la suppression de l’émission.

La pétition, mise en place sur ActionStorm, s’intitule « Jimmy Carr : le génocide des Roms n’est pas un sujet de rire », et explique : « Des centaines de milliers de Tsiganes, de Roms et de Gens du voyage ont été tués pendant l’Holocauste. Les Roms l’appellent ‘Porajmos’, signifiant ‘le dévorant’.

« Les historiens estiment que pas moins de 25 à 50 % de l’ensemble de la population rom et sinti d’Europe ont été victimes d’un génocide aux mains des nazis, un crime aux proportions presque inimaginables.