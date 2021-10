Jimmy Carr explique pourquoi il ne laissera pas l’annulation de la culture affecter sa comédie

Les intermédiaires la star James Buckley a affirmé qu’un penchant pour être offensé était de « tuer la comédie », Chris Rock a déclaré que les comédiens ont « peur de bouger », et Shaparak Khorsandi a écrit: « La peur d’être » annulé « est réelle et ce sera la mort de la comédie stand-up telle que nous la connaissons. »

Étant donné que le pain et le beurre de Carr sont des gags controversés et des dénigrements brutaux, on pourrait penser qu’il aurait peur que son métier soit en danger. Cependant, alors que les voix d’assentiment peuvent devenir plus fortes, l’homme de 49 ans ne les flattera pas.