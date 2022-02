Jimmy Carr critiqué pour ses commentaires sur les abus sexuels

Jimmy Carr fait face à de nouvelles critiques sur ses blagues controversées et cette fois, c’est sur ses commentaires sur les abus sexuels.

Le comédien a été fortement critiqué ces dernières semaines après son spécial Netflix Son matériau sombre est sorti le jour de Noël, dans lequel il a plaisanté sur l’Holocauste et la mort de gitans roms aux mains des nazis.

Après que le clip ait été partagé sur les réseaux sociaux, les gens ont demandé à Carr de s’excuser pour les commentaires et ont exhorté le site de streaming à retirer le film.

Et maintenant, l’homme de 49 ans a été critiqué par des militants et des survivants d’abus sexuels pour des propos tenus lors d’une apparition sur Sortir pour déjeuner avec Jay Rayner l’année dernière.

Les commentaires ont été faits tout en discutant de l’idée d’offense et de l’impact que ses blagues pourraient avoir sur son public, qui peut inclure des personnes qui ont été abusées dans le passé, et comment il les justifie.

Carr a déclaré: « J’ai fait beaucoup de blagues sur la pédophilie et je suis sûr qu’à chaque émission, il y a quelqu’un qui a été touché de manière inappropriée. J’en suis sûr.

« Il suffit de regarder les statistiques et de dire: » Eh bien, cela doit être le cas « .

« Et comment traitez-vous cela? Comment gagnez-vous? Eh bien, la meilleure récompense est une vie bien vécue et de passer à autre chose et d’en rire. »