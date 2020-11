Jimin de BTS a révélé qu’il était tombé en panne dans le passé et ce qui lui a donné la force de passer à autre chose

En tant que l’une des plus grandes célébrités du monde, BTS a toujours des horaires complets. Il est inévitable qu’ils se sentent fatigués, quelque chose V lui est arrivé dans le passé.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Jimin a également découvert son cœur dans le Conférence de presse mondiale de ÊTRE. Il a partagé que lui aussi avait éprouvé un sentiment de dépassement et de découragement à cause de situations hors de son contrôle.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Il était difficile pour lui d’arrêter de jouer devant les ARMY. Quand il ne pouvait pas faire son travail de chanteur, il avait l’impression de perdre son identité.

Au début, quand tout cela s’est produit… le virus nous a tous frappés d’une manière que nous n’avions jamais imaginée. Je veux dire, honnêtement, jouer sur scène et rencontrer des fans signifie beaucoup pour moi et c’est quelque chose que je avoir faire. Alors, quand je ne pouvais pas faire ça, je n’étais plus sûr de qui j’étais.

Sans ses amis, ses collègues membres du BTS, il serait resté dans cet endroit sombre de sa vie.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Cela l’a aidé à pouvoir travailler sur de la musique en coulisses, en restant occupé. Avoir ses membres à ses côtés tout au long de tout cela lui a apporté du réconfort.

Mais j’ai travaillé sur l’album et en ai discuté avec mes camarades de groupe. Pas seulement sur l’album mais [we talked] à propos de mes pensées et opinions en ce moment. Nous prenions aussi des boissons et des trucs. Et cela m’a vraiment réconforté.

– Jimin