Jimin de BTS a mis fin à une amitié pendant un match, voici ce qui s’est passé

Tous les amis se battent et se réconcilient, mais parfois une amitié ne peut pas être sauvée. Certaines choses sont Majeur dealbreakers, surtout s’il s’agit de jeux vidéo!

Dans l’épisode 1 de la nouvelle collaboration de BTS, Les originaux MapleStory | MapleStory X BTS, RM a raconté l’histoire derrière son nom de scène «Runch Randa», et Jimin a révélé comment il a perdu un ami.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

«C’était quand j’étais en cinquième année», Dit Jimin. «C’est arrivé parce que mon ami déménageait d’école. Nous partagions un compte ensemble… À l’époque, comme vous le savez peut-être, il y avait un livre d’articles MapleStory. »

Dès le départ, le reste de BTS a interrompu son histoire, se parlant de lui et de l’autre. Jimin leur a crié de descendre. Pire. Public. Déjà!

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

«Je réfléchissais sérieusement à ce que je devrais faire avec les 5000 victoires [from the Item Book], « il a continué. «J’ai demandé à mon ami de partager le compte avec moi afin que je puisse obtenir plus d’EXP. Mais le jour où il a déménagé, il a transformé les cheveux de notre personnage en cette tête de citrouille orange.

C’était inacceptable. Jimin et son ami se sont disputés à ce sujet et ont mis fin à leur amitié par téléphone.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

La morale de cette histoire? Ne touchez pas aux affaires de Jimin!