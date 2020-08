Jimi Blue partage sa première photo avec Yeliz Koc: Vous êtes ensemble depuis deux mois?

25.08.2020 11h44

Jimi Blue Ochsenknecht et Yeliz Koc sont un couple et tout le monde peut et doit le voir. Après avoir déjà posté une photo de couple, il emboîte le pas.

L’acteur, restaurateur et rappeur amateur Jimi Blue Ochsenknecht était toujours réticent à faire des déclarations d’amour publiques. Jusqu’à maintenant. Sur Instagram, il a partagé la première photo d’amour douce avec sa nouvelle petite amie Yeliz Koc.

Je suis en couple depuis presque deux mois

Incidemment, la relation entre les deux n’est plus si nouvelle, comme le révèle la légende de la photo du couple. Parce que l’acteur n’a fourni que la nouvelle image douce avec la date: «7/12/2020».

À partir de là, on peut supposer que les deux se sont rencontrés ou se sont réunis là-bas. Cela signifie que les deux célébreront très bientôt leur anniversaire de deux mois.

Enfin heureux

Dans la jolie photo du couple, les deux rayonnent dans la caméra et il est difficile d’oublier à quel point ils aiment regarder. Yeliz Koc semble enfin être de nouveau heureuse après l’ennuyeux échange avec son ex-petit ami Johannes Haller.

Elle a également souligné cela sur Instagram et a déclaré dans son histoire Insta: «Vous devez d’abord voir où tout cela se passe et comment cela se développe. Maintenant, c’est enfin sorti. J’espère que vous êtes heureux pour moi. Je suis enfin à nouveau heureux et tout va bien à nouveau. Je vais garder quelques petites choses pour moi », a déclaré Yeliz.

Il a mené une vie privée

Jusqu’à présent, on savait peu de choses sur la vie privée et amoureuse de Jimi Blue. Même s’il est sous les projecteurs depuis son enfance, il n’y a pas eu de déclarations publiques d’amour ni même de scandales dans le passé.

Avec Yeliz, qui est au centre de ses préoccupations depuis sa participation au «Bachelor», les choses pourraient désormais être différentes. Après tout, elle vit en travaillant comme influenceuse en public et en participant à des formats télévisés.

C’est ce que fait Johannes

À propos, l’ex-petit ami de Yeliz, Johannes, semble à nouveau heureux pour le moment. Il a été vu à plusieurs reprises avec Jessica Paszka au cours des derniers jours et semaines.

Il a fait sa connaissance il y a environ trois ans alors qu’elle distribuait des roses en tant que “Bachelorette”. À ce moment-là, Johannes a atteint la finale, mais n’a pas obtenu la dernière rose à la fin. Maintenant, il semble que les deux se soient retrouvés après tout.

