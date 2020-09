Jimi Blue Ochsenknecht sur les dettes: “Un montant à cinq chiffres a été payé!”

01.09.2020 à 19h55

Jimi Blue Ochsenknecht vient de commencer son travail de modération sur “Love Island”, et il est fraîchement amoureux de Yeliz Koc. En fait, tout va bien avec lui. Réellement!

Maintenant, il est devenu connu que l’acteur, le designer, l’entrepreneur, le propriétaire de bar, le rappeur et le présentateur de “Love Island” étaient prétendument insolvables, du moins le journal “Bild” a rapporté.

Start-up fondée

Jimi Blue Ochsenknecht a fondé sa start-up “The Ox World” il y a plus d’un an. Une plateforme d’expérience digitale autour des produits CBD. Le cannabidiol (CBD) est un cannabinoïde non psychoactif issu du chanvre femelle. Des effets relaxants, anti-inflammatoires, anti-anxiété et anti-nauséeux sont décrits.

Mais au bout de quelques mois seulement, la société a fait faillite, auquel cas de nombreux impayés non réglés se seraient accumulés, résultant des services de conseil, des salaires, des frais de location et des frais juridiques.

Jimi Blue en échange avec le bureau des impôts

Outre les réclamations émanant de sa propre société, il aurait des dettes de 46 000 euros auprès du fisc, selon le journal “Bild”.

Jimi Blue lui-même dit qu’il est en train de clarifier ces questions: “Ce sont encore des choses du passé avec lesquelles je suis toujours en contact avec l’administration fiscale”, a déclaré Ochsenknecht au quotidien.

Une partie est payée

Il dit aussi avoir déjà payé une somme importante: «De plus, l’investisseur de ma start-up a abandonné au dernier moment malgré un engagement ferme et je dois payer toutes les obligations moi-même. Un montant moyen à cinq chiffres a déjà été payé et presque tout a été payé. “

Et plus loin: «Il y a une question sur une facture gonflée, et c’est à mon tour avec mon avocat. En fait, j’étais sur la bonne voie jusqu’à ce que Corona arrive et que de nombreuses sources de revenus disparaissent. Néanmoins, je crois que je trouverai une solution le plus rapidement possible. “

Nouvellement amoureux

Dans sa vie privée, cependant, les choses vont très bien pour Jimi Blue. Après quelques semaines de spéculation, c’est désormais officiel: Jimi Blue et l’ancien candidat de «Bachelor in Paradise» Yeliz Koc et Johannes Haller Ex forment un couple.

Les premières photos du couple étaient déjà sur Instagram et tout le monde devrait voir que les deux sont fraîchement amoureux!

