Jimbo laisse entendre que Priyanka devrait avoir une synchronisation labiale à sa place dans la course de dragsters du Canada | PopBuzz rencontre

Jimbo signe le Drag Race Yearbook.

À partir du moment où elle a grimpé au sommet de cette montagne dans le premier épisode et a crié dans le blizzard comme une sorte de dominatrice clownesque subissant un exorcisme très douloureux, Jimbo est devenu un favori des fans sur Course de dragsters du Canada.

Et ses moments mémorables ne se sont pas arrêtés là. D’une performance gagnante dans Snatch Game en tant que Joan Rivers à sa pose cinglante de la perruque de Rita Baga, Jimbo a volé la vedette même lorsqu’elle ne gagnait pas les défis.

Mais toutes les bonnes choses doivent prendre fin. Les partisans de Jimbo ont été dévastés de voir son élimination de la compétition la semaine dernière, juste une semaine avant la finale de la toute première course de dragsters du Canada.

Course de dragsters de Jimbo Canada.

Nous avons vu Jimbo obtenir sa réaction à sa sortie de choc (alerte spoiler: elle pense que Priyanka aurait dû être dans les deux derniers au lieu d’elle). Jimbo donne également son avis sur la récente controverse entourant les juges et nomme ses camarades reines dans le Drag Race Yearbook.

Appuyez sur play sur la vidéo ci-dessus pour regarder l’interview de Jimbo et revenez ici la semaine prochaine pour des interviews avec le gagnant de Course de dragsters du Canada et les deux finalistes.

