Jim Varney Doc L’importance d’être Ernest est entièrement financée après un kickstarter réussi

Ce n’est peut-être pas une surprise, L’importance d’être Ernest a terminé avec succès sa campagne Kickstarter après avoir largement dépassé son objectif initial. Visant à raconter l’histoire définitive du défunt acteur Jim Varney et son temps passé à jouer l’icône de la culture pop Ernest P. Worrell, les cinéastes cherchaient à réunir un budget de 60 000 € pour tout ce dont ils avaient besoin pour développer correctement le documentaire. À la fin de la campagne d’un mois sur Kickstarter, le projet a collecté un total de 76 974 € auprès de près de 1000 contributeurs.

C’est certainement une nouvelle fantastique pour tous Jim Varney fan, car cela signifie que le projet sera certainement réalisé avec la meilleure qualité possible. C’est aussi quelque chose qui était attendu depuis longtemps pour la légende de la comédie tardive, car il n’y a vraiment pas eu de documentaire définitif sur sa vie et sa carrière qui raconte toute l’histoire de qui il était vraiment. Le temps presse car de plus en plus de l’histoire de Varney continue de se perdre au fil du temps, et maintenant l’équipe peut commencer tout de suite à terminer le film.

« À travers neuf longs métrages, une émission télévisée primée aux Emmy Awards et des milliers de publicités télévisées, Ernest P. Worrell est devenu une icône de la comédie bien-aimée. Créé à l’origine comme un personnage publicitaire, Ernest a transcendé ces humbles débuts pour devenir un hit inattendu. la vie grâce à la créativité d’une équipe d’artistes indispensable, ainsi qu’à travers le talent inégalé de l’acteur Jim Varney », lit-on dans la description de Kickstarter.

Les cinéastes ont ajouté: « Aujourd’hui, deux décennies après la mort de Varney, Ernest et Jim semblent perdurer en grande partie comme des notes de bas de page de la culture pop; ou pire, comme des punchlines faciles. Mais Ernest est plus que cela, et ce film documentaire guidera les téléspectateurs à travers le toute l’époque d’Ernest pour examiner la durée de conservation d’un phénomène. À l’aide d’images d’archives, d’interviews des acteurs et de l’équipe, et de matériel inédit, nous chercherons à répondre aux questions : « Qui était Ernest, qui était Jim Varney, comment ont-ils se rapportent, et pourquoi sont-ils tous les deux si importants pour les gens ? »

L’importance d’être Ernest est réalisé par David Pagano de Paganomation. L’équipe documentaire comprend également le neveu de Varney, Justin Lloyd, qui est producteur et chercheur; le comédien Daniel Butler en tant que producteur exécutif ; et la documentariste nominée aux Oscars Valérie Champagne en tant que coproductrice. Ce qu’ils ont tous en commun, c’est un grand amour pour Varney et ils espèrent que cela sera transmis à travers le film.

Selon la page Kickstarter, les autres personnes impliquées pour contribuer au film sont Bruce Arntson (acteur, écrivain, compositeur); Clarke Gallivan (producteur) ; Coke Sams (scénariste, producteur, réalisateur); Gabe Bullard (journaliste) ; Janie Varney (directrice et seconde épouse de Jim Varney); Jim DeVault (photographe pour l’officiel Ernest séances photo); Josh Cherry (directeur artistique, acteur, écrivain et fils de John Cherry) ; et Panama Jack Williams (chanteur/compositeur et ami de longue date de Varney).

Une date de sortie n’a pas encore été nommée pour L’importance d’être Ernest, car le projet vient de terminer la campagne de financement participatif. La FAQ de la page Kickstarter suggère que le film ne sortira pas avant janvier 2022 au plus tôt, et les interviews doivent encore être filmées et montées ensemble.

