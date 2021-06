Jim Ryan sur Cyberpunk 2077 : Sony ne voulait pas « vendre un jeu qui pourrait entraîner une mauvaise expérience »

Dans le cadre d’une nouvelle interview avec Axios, le patron de PlayStation Jim Ryan a commenté le retrait de Cyberpunk 2077 du PS Store en décembre dernier. Six mois après la sortie très attendue du RPG, le jeu n’est pas encore revenu au supermarché numérique de Sony, et c’est parce que la société ne voulait pas vendre quelque chose en sachant qu’il pourrait être cassé. Ryan a expliqué : « C’était une décision difficile à prendre pour nous, mais en fin de compte, nous avons dû agir dans l’intérêt de la communauté PlayStation et ne pas vendre sciemment un jeu qui pourrait entraîner une mauvaise expérience pour eux. »

Le point de vente précise ensuite que la combinaison PlayStation n’a donné aucun détail sur ce que CD Projekt RED doit réaliser ou faire pour récupérer Cyberpunk 2077 sur le PS Store. Pas plus tard que le 25 mai 2021, le développeur polonais a déclaré qu’il était en pourparlers avec Sony au sujet du retour du jeu en vitrine. Le PDG Adam Kiciński a déclaré: « Nous sommes toujours en discussion et avec chaque patch, le jeu s’améliore et il y a un progrès visible, mais comme nous l’avons dit, la décision est une décision exclusive de Sony, nous attendons donc des informations sur le fait que ils ont pris la décision de reprendre ce match. »

Le dernier patch pour Cyberpunk 2077 est arrivé il y a près de deux mois au moment de la rédaction, cela fait donc certainement un certain temps que le RPG n’a pas été mis à jour et amélioré pour la dernière fois. Pendant ce temps, il a été rapporté que le jeu s’était vendu à 13,7 millions d’exemplaires, dont 28% pour la version PS4. Et puis il y a eu le récent montage de pré-version mis en place par les développeurs qui a présenté quelques-uns des problèmes rencontrés.