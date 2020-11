Jim Ryan soutient la difficulté d’être un original PS5

À la suite de la PS4

Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a déclaré dans une interview au moyen CQ le risque élevé qui existe dans les jeux originaux dans l’industrie actuelle. En particulier, en référence à la question de CQ de savoir si nous verrions la même stratégie que sur PS4: des exclusivités importantes, des consoles de jeu puissantes et de nouvelles versions IP.

Ce à quoi Jim Ryan a répondu: «C’est certainement la stratégie que nous lançons en ce qui concerne les jeux créés par Worldwide Studios. Je dirai humblement que nous n’avons pas été en meilleure forme qu’aujourd’hui»Et plus tard met en évidence ce qui a été réalisé pendant la génération PS4. “C’est un grand point de différenciation et nous essayons de continuer à renforcer cette capacité“. Comprenant que la croissance organique de leurs studios propriétaires ou la somme d’Insomiac Games continuera à contribuer comme ils l’ont été jusqu’à présent: “Nous faisons de grands jeux maintenant et prévoyons de continuer à les créer.»Jim Ryan clarifie enfin. Cependant, ces jeux triple A (Film à grand succès) selon Jim Ryan, ils sont toujours un pari risqué puisque leur coût dépasse largement les 100 millions de dollars aujourd’hui. Jim Ryan souligne que cela a été fait au moins quatre fois dans la génération PS4, avec sa sortie physique respective.

Dans l’interview de GC, Jim Ryan parle également de la variété du catalogue PS4 et de l’équilibre entre les jeux vidéo tels que Horizon Zero Dawn et Spider-Man orienté vers le grand public et d’autres types de jeux vidéo tels que Échouement mortel ou The Last of Us Part II. Jim Ryan fait également allusion à d’autres sagas: les plus aimées comme Dieu de la guerre Oui Inexploré, ou de nouvelles licences comme Horizon Zero Dawn Oui Fantôme de tsushima en gardant toujours à l’esprit cet équilibre entre le connu et l’innovation.

L’originalité n’est pas une qualité intégrale

À mon avis, ces déclarations sont lâches en ce sens qu’elles maintiennent et satisfont les futures attentes de la PS5, suivant une stratégie à laquelle nous sommes tous habitués, mais ce n’est vraiment pas un plan durable. D’un côté est le coût de jouer à un jeu triple A, ce qui est déjà tiré par les cheveux pour l’incertitude qu’il génère si le jeu est suffisamment vendu ou s’il ne doit pas atteindre des chiffres très élevés. disproportionné. Ceci indépendamment du fait que le jeu soit original ou non. Et d’un autre côté, il y a le saturation du jeu vidéo qu’en cas de doute, ils choisissent psychologiquement de jouer la sécurité et la familiarité. Bien que des médias spécialisés sur papier, la diffusion en réseaux et à travers influenceurs aider à faire connaître ces jeux les plus originaux, en réalité la plupart tombent à suivre les percussions de la popularité sans dépendre de l’originalité. Hormis la valeur ajoutée culturelle d’un jeu original et la possibilité de créer un écart entre les sexes sur le marché, tout le reste est assez indifférent à l’originalité, que cela nous plaise ou non.

Dans les commentaires de Jim Ryan, à mon avis, il y a un mensonge et une certitude sous-jacents. Le mensonge consiste à considérer les nouvelles adresses IP comme des jeux originaux, alors que les nouvelles licences Horizon Zero Dawn Oui Fantôme de tsushima Ce n’est pas qu’ils soient innovants justement, sans y nuire, dans le jouable. La certitude est que Échouement mortel ou The Last of Us Part II oui ils l’ont été dans tout son contenu et cela n’a été possible que, et seulement si, ils ont démontré une trajectoire de succès pas si originaux. Ce qui réduit l’originalité au domaine de l’indie et la réussite d’une carrière. Vu comme ça, au sens le plus littéral du terme, il peut devenir suffocant si l’on reconnaît l’originalité tout au long du jeu, comme un objectif ardu ou un déclin persistant des jeux vidéo. Mais la vérité est que la vraie originalité réside dans l’amélioration par imitation, à chaque étape supplémentaire qui au fil des années transfigure un genre sans s’en rendre compte. L’originalité peut parfaitement être le prélude d’un classique et on ne se rend compte de son existence que lorsque les années passent. Cela n’enlève rien au fait que les succès et les échecs sont fortement impliqués, car le succès de GTA V en ligne empêché la création de nouveaux GTA cela aurait peut-être pu être de plus en plus original. Ou comme ces questions le suggèrent: la mise à jour continue d’un jeu vidéo spécifique détruit-elle l’originalité? ¿Fortnite renonce à l’originalité du free-to-play? Je ne le crois pas. L’originalité est plus un combat contre soi-même. Epic Games devrait être de plus en plus original dans chaque mise à jour de Fortnite pour que moins de jeux soient publiés en conséquence. L’originalité exige plus d’elle-même, elle ne peut pas être distribuée car elle perdrait sa valeur originelle. L’originalité finit par être le Score élevé posséder, le propre score que nous devons battre dans un jeu vidéo Et cela autant que les comparaisons entre l’un et l’autre sautent dans des communautés d’acteurs différentes, car la réalité extérieure est assez indifférente.