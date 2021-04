Jim Ryan: La génération PS5 aura plus de jeux exclusifs que jamais auparavant

Le patron de PlayStation, Jim Ryan, a déclaré dans une nouvelle interview avec Nikkei que Sony s’assurait que la génération PS5 contiendrait les titres les plus exclusifs qu’elle ait jamais publiés pour une seule console. Traduit par VGC, il a déclaré: « Nous avons investi discrètement mais régulièrement dans des jeux de haute qualité pour PlayStation, et nous nous assurerons que la génération PS5 aura plus de logiciels dédiés que jamais. » Ryan poursuit ensuite en expliquant comment la société a renforcé sa gamme exclusive dans le passé avec des fusions et des acquisitions, avec Insomniac Games à titre d’exemple. « Nous n’exclurons pas cette option à l’avenir. »

Bien sûr, les premières années de la bibliothèque exclusive de la PS5 commencent déjà à prendre forme. Demon’s Souls est sorti au moment où nous parlons, Returnal est juste au coin de la rue, puis Ratchet & Clank: Rift Apart suit en juin. La liste s’améliore ensuite lorsque vous tenez compte des titres qui sont également venus sur PS4 mais fonctionnent mieux sur le système de génération actuelle de Sony, tels que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure et le prochain Horizon Forbidden West. Plus loin, nous attendons avec impatience God of War Ragnarok et Gran Turismo 7. Et avec la saison E3 qui approche à grands pas, vous devez supposer que Sony aura l’intention d’étoffer davantage cette gamme avec de nouvelles annonces et révélations.

Ailleurs dans l’interview, Jim Ryan a de nouveau commenté la situation entourant la présence de Sony sur le marché japonais. Il a déclaré: « Il est important pour nous de fournir des logiciels adaptés à la communauté des joueurs japonais, et la PS5 a inclus de nombreux logiciels de développeurs japonais depuis ses débuts. Nous continuerons à renforcer nos liens avec les développeurs japonais et publierons du contenu pour PS5. qui correspond au marché japonais. » Ces relations solides avec des équipes de l’Est ont conduit des personnalités comme Forspoken et Final Fantasy XVI à se lier à la PS5 avec une forme d’exclusivité.

Êtes-vous enthousiasmé par les derniers commentaires de Jim Ryan? Êtes-vous heureux d’apprendre que la génération PS5 pourrait bien contenir la plus grande liste de jeux exclusifs sur une console Sony? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.