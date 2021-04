Jim Ryan insiste sur le fait que PlayStation et les jeux japonais vont de pair

La figure du développeur japonais est toujours importante pour Sony. PlayStation et le jeu japonais restent un pour la marque.

Vous avez oublié la PlayStation japonaise? C’est une question qui hante l’esprit de certains utilisateurs japonais à l’ère de la PlayStation 5. Quelque chose qui était palpable à travers l’article de Takashi Mochizuki sur «l’occidentalisation» de la marque Sony, et plus encore avec la fuite des cerveaux dans Japan Studio. À ce sujet, Jim Ryan a commenté que PlayStation et jeux japonais Ils vont main dans la main.

Interrogé par Nikkei sur la pénurie de consoles au Japon et s’il pense que cela poussera les fans de PlayStation à abandonner la marque, Jim Ryan a voulu clarifier plusieurs choses. « PS5 est sorti [en Japón] en même temps que les États-Unis lorsque la PS4 est sortie 3 mois plus tard que les États-Unis, c’était une mauvaise décision«.

Il commente, comparant l’engagement japonais de la PS5 à celui de la PS4 à ses débuts. «L’offre actuelle de PS5 sur le marché japonais est comparable à celle de PS4 dans la même période après son lancement.«.

«Nous nous engageons sur le marché japonais et nous continuerons d’améliorer notre chaîne d’approvisionnement«Dit Ryan. Mais sa réponse va au-delà de la fourniture de la console, malgré la question. Et, pour répondre à ces craintes que nous avons évoquées au début, le responsable de PlayStation ajoute ce qui suit.

«Il est important pour nous de proposer des jeux qui correspondent à la communauté japonaise, et la PS5 comprend de nombreux logiciels provenant de développeurs japonais dès ses débuts.«.

«Nous continuerons à renforcer nos liens avec les développeurs japonais et à publier du contenu pour PS5 qui correspond au marché japonais.«, Conclut. On rappelle que, dans cette même interview, l’actuel président de PlayStation a promis de proposer des jeux plus exclusifs que jamais dans la génération PS5.

Il n’a pas exclu l’achat d’études pour élargir le portefeuille de l’entreprise.