Jim Ryan dit que les joueurs ne se souviennent que des meilleurs jeux

Nous sommes probablement un peu biaisés, étant donné que nous sommes un site axé sur PlayStation, mais il est difficile de contester que Sony ait certaines des équipes de développement de jeux les plus talentueuses du secteur. Naughty Dog, Insomniac Games, Santa Monica Studio et bien d’autres produisent de grands succès pour l’éditeur depuis des années et des années. Peut-être qu’à partir de la fin de la durée de vie de la PS3, on a vraiment l’impression que l’excellence de première partie a été une priorité pour PlayStation, et il suffit de regarder le catalogue de la PS4 comme preuve. Selon Jim Ryan, une partie de la raison de ce bar de haute qualité est simple : seuls les meilleurs jeux sont mémorables.

S’exprimant dans une interview avec la publication chinoise TMT Post, le patron de PlayStation explique comment la société s’efforce d’obtenir des titres de premier ordre, même si cela signifie qu’ils prennent un peu plus de temps à faire. Les traductions de ses réponses sont un peu approximatives, mais l’essentiel est là. Il dit qu’il vaut « mieux attendre et faire un bon match que de se précipiter et d’avoir un match correct ou plutôt bon ».

Ryan poursuit: « Les joueurs ne se souviennent que des meilleurs jeux plutôt que des jeux corrects. S’il s’agit d’un meilleur jeu, les joueurs voudront peut-être une suite, et ils voudront également acheter une suite, mais personne ne se soucie vraiment d’un jeu qui est juste correct. » Il conclut que Sony ne se contentera pas de moins : « Nous voulons le meilleur ».

Il cite Ratchet & Clank: Rift Apart comme exemple, un jeu auquel il joue récemment. La définition de Ryan d’un meilleur jeu est celle qui « peut éveiller certaines émotions des joueurs, comme faire en sorte que le joueur se sente excité, ressente une montée d’adrénaline, ou se sente heureux ou triste ».

Encore une fois, les équipes propriétaires de Sony ont excellé au cours de la dernière décennie environ, et bon nombre de leurs jeux ont certainement un impact émotionnel. En effet, les meilleurs jeux PS5 sont en gros ceux produits par PlayStation Studios.

Il est cependant possible que Ryan fasse allusion à quelque chose de légèrement différent; ce qui est clair, c’est que son objectif pour que la gamme de logiciels de Sony soit à la pointe de l’industrie, ce qui signifie que les jeux qui sont moins que ce soit sont peu susceptibles de revenir. Des séries telles que Gravity Rush ou Days Gone, bien que de bons jeux, n’ont pas été à la hauteur de God of War, The Last of Us ou Horizon Zero Dawn. Il semble que Ryan ne cherche vraiment que des home runs, ces jours-ci.

Êtes-vous d’accord avec sa déclaration? Ne gardez-vous généralement en tête que vos jeux préférés absolus ? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.