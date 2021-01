Jim Parsons et son interprétation des acteurs prenant des personnages gays

Nous sommes dans une période où l’industrie cinématographique et télévisuelle est dans un état de transition où elle remet en question certaines pratiques qui, à d’autres moments, n’auraient pas été identifiées comme problématiques.

Il suffit de voir comment les protestations du mouvement « Les vies noires comptent«Ils ont conduit de nombreux acteurs de la voix à abandonner leurs personnages parce qu’ils étaient des Blancs jouant une minorité raciale, alors ils choisiraient de demander aux dirigeants de leurs programmes respectifs de rechercher quelqu’un qui pourrait les représenter de manière adéquate.

De la même manière, une meilleure représentation du collectif a été recherchée LGBT dans la fiction en engageant des acteurs qui en font partie dans le but d’une meilleure visualisation et représentation. L’acteur Jim Parsons, gagnant de Emmy grâce à son interprétation de Sheldon Cooper dans « La théorie du Big Bang»Il a partagé ses réflexions sur ces acteurs qui ne s’identifient pas comme homosexuels et qui choisissent de jouer des personnages de cette orientation.

L’acteur, qui faisait récemment partie du casting de « Les garçons du groupe”, Bande pour Netflix dirigée par Ryan Murphy, Il a assuré qu ‘ »il y a un spectre » dans ledit débat, mettant la bande comme un bon exemple « montagne de Brokeback».

« Il y a définitivement ce spectre: je pense que le combat, s’il y en a un, ne consiste pas à avoir uniquement des personnes jouant ces rôles mais à s’assurer que ces rôles sont ouverts à tous les acteurs », a-t-il déclaré. Parsons dans une récente interview avec le Los Angeles Times. L’acteur considère qu’il est important que les personnages homosexuels soient dépeints de manière bien structurée et comme des «individus pleinement humains».

«Et il y a beaucoup d’acteurs hétéros qui ont joué avec brio les homosexuels. Je crois que ‘montagne de Brokeback« C’est l’un des films gay les plus émouvants que j’ai jamais vu, et ces deux acteurs hétérosexuels étaient les meilleurs pour ces personnages. »

Parsons aurait révélé l’année dernière qu’il aurait auditionné pour faire partie du remake américain de « Le bureau« Qui reste l’une des émissions humoristiques les plus appréciées du réseau NBC. S’il admettra avoir réfléchi au ridicule du concept de la série, il ne révélera pas le rôle qu’il a ajouté.