Jim Morrison et ses 10 meilleures chansons

Un jour comme aujourd’hui 1943 il est né en Melbourne, Floride, l’un des chanteurs les plus légendaires et les plus controversés de l’histoire du rock, Jim Morrison.

L’héritage de Morrison comprend un catalogue de rock psychédélique, de musique blues, de livres de poésie et son entrée dans le mythique « Club des 27 ». Pour se souvenir de lui dans ce qui aurait été le sien 77e anniversaire, nous vous montrons les 10 meilleures chansons qu’il a composées à côté, Ray Manzarek, Robby Krieger Oui John Densmore.

Alors que tout le monde se souvient des paroles pour avoir dit: « Je me suis réveillé ce matin et j’ai pris une bière », selon le livre, ‘Allume mon feu’ par le claviériste, Ray Manzarek, Morrison en fait, il a chanté: «Je me suis réveillé ce matin et j’avais une barbe», faisant référence à son réveil après trois semaines de sommeil médicamenteux.







Bien que le premier album du groupe porte le même titre, ‘Attendant le soleil’, lancé en 1968, la chanson a atteint le cinquième album de Les portes, ‘Hôtel Morrison’ dans 1970.

Sans aucun doute l’un des meilleurs classiques du répertoire de Morrison et compagnie.







C’est l’un des grands succès du groupe, bien que comment pourrait-il en être autrement, il a obtenu sa censure respective pour l’utilisation de la phrase, «Elle se défonce».







Dans 1967, le groupe a été invité à jouer ‘Allume mon feu’ dans le programme famille, Spectacle d’Ed Sullivan, cependant, il leur a été demandé de changer la lettre de, « Fille, nous ne pouvions pas aller beaucoup plus haut » à « Fille, nous ne pourrions pas aller beaucoup mieux ». Morrison a fait son truc et n’a pas suivi les instructions, ils ont donc été empêchés de revenir au spectacle.

C’est une chanson dans laquelle Jim Morrison Il a exprimé certaines de ses idées les plus profondes sur la société qui l’entourait, se montrant comme un étranger qui erre sans but dans les rues.

La chanson était parmi les plus écoutées en 1967.







Le guitariste Robby Krieger a écrit, ‘Aime-la follement’ à propos de sa petite amie à cette époque, atteignant également le sommet des chansons les plus écoutées de 1971, Peu après Morrison décédé.







Sept ans après la mort de Morrison, le groupe a sorti son neuvième et dernier album studio intitulé, ‘Une prière américaine’, composé de musique et de paroles récitées.

‘La chanson fantôme’ Il s’agit de poésie en mouvement qui, comme son nom l’indique, ramène l’esprit de la chanteuse emblématique.







Peut-être la chanson la plus populaire de Les portes à travers l’histoire, faisant partie de l’album, «LA Woman».

Cette chanson est devenue la chanson la plus écoutée pendant des semaines à partir du jour de la mort de Jim Morrison le 3 juillet 1971.







Comme avant, Morrison il a utilisé la musique pour confesser ses idées les plus profondes, et cette chanson n’a pas fait exception, avec des phrases comme «La musique est votre seul ami».

Le thème a clôturé le deuxième album de Les portes, ‘Jours étranges’ lancé en 1967.







C’est la dernière chanson du premier album de Les portes.

Avec des paroles controversées comme: «Père, je veux te tuer. Mother, I Want to F * ck you », a conduit le groupe à être licencié en tant que groupe house au tristement célèbre club de musique. Hollywood, Whysky a Go Go.