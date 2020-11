Jim Jones revient sur les remarques controversées après le tournage de Benny The Butcher

L’année dernière, Jim Jones est entré dans l’eau chaude en affirmant qu’être rappeur est aussi dangereux qu’être soldat.

Les dernières semaines ont été parmi les plus violentes de l’histoire récente du hip-hop. Le roi Von et le Mo3 ont été abattus et Boosie Badazz et Benny The Butcher ont été abattus et hospitalisés.

Jones a revisité ses remarques sur le rap étant l’un des emplois les plus dangereux au monde, utilisant Benny se faire exploser dans un parking de Houston Wal-Mart pour sa chaîne comme point de départ.

« Alors vous n’êtes toujours pas d’accord avec ce que j’ai dit

Etre rappeur est l’un des métiers les plus dangereux du monde

Guérissez vite, restez en sécurité, restez dangereux, « tapa Capo.

Êtes-vous d’accord maintenant ou non?