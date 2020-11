Jim Jones Re-Ups avec la version Deluxe de « El Capo »

Sortie de Jim Jones et The Heatmakerz El Capo il y a un an et demi. Maintenant, ils sont revenus avec une re-up. El Capo Deluxe touche vers le bas ce Thanksgiving, farce les fans avec 15 pistes supplémentaires en plus des 16. Le projet massif comprend des apparitions de Juelz Santana, Conway the Machine, Dave East, feu Fred the Godson, Cam’ron, Jadakiss, Benny the Butcher , Fat Joe, Trav, Curren € y, Vado, Nino Man, et plus encore.

La meilleure chose à propos de El Capo Deluxe c’est comme ça que ça sonne à New York. Vous n’obtenez plus ce son, et ce mélange d’artistes, très souvent ensemble. Jim Jones montre que même s’il vient d’une ère de musique qui n’est pas aussi populaire qu’auparavant, il vient toujours avec ce feu. Courant El Capo Deluxe et dites-nous ce que vous pensez du projet ci-dessous.