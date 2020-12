Jim Jones dit qu’il a refusé de signer Drake et J.Cole

Jones prétend qu’il a eu la chance de signer les deux rappeurs convoités mais a laissé passer l’offre.

Jim Jones a eu une course incroyable cette année. Après avoir sorti son album El Chapo, Jones a apprécié un certain temps dans les gros titres. Maintenant, Jones choque les fans avec une révélation surprenante révélant qu’il aurait pu signer deux des plus grands artistes du jeu en ce moment, J. Cole et Drake, mais a refusé de le faire. Dans une nouvelle interview où Capo a révélé les détails de la situation, il a avoué avoir refusé la chance de signer les gros frappeurs parce qu’il n’avait tout simplement pas vu la vision. « Quand Cole était un jeune collégien de 18 ou 19 ans, quand il est venu me voir. Un enfant timide et humble. Il ne pouvait même pas me regarder en face. Mais il pouvait lui frapper le cul … La façon dont je pensais à l’époque était la musique était le reflet de notre origine, et Cole n’était pas ce reflet », a déclaré Jones, comparant son attitude à celle de Kanye ou de Drake. Il a poursuivi: « C’est le gamin qui a dit ‘maman, je vais être le plus grand rappeur du monde et te sortir du quartier’, nous étions le gamin qui a dit que nous devons avoir du crack pour que nous puissions nous dépêcher et obtenez de nouvelles baskets. » Il a également expliqué que la raison pour laquelle il n’avait pas signé Drake lorsqu’on lui avait donné l’occasion de le faire était parce qu’il ne savait pas comment commercialiser un «acteur canadien». Si Capo avait signé les rappeurs, il aurait facilement pu être connu comme l’un des plus grands patrons du hip hop. Comment pensez-vous que la carrière de Drizzy et Cole se serait terminée sous la direction de Jim Jones? Faites-nous savoir ci-dessous! [via]