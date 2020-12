Jim Jones a refusé de signer Drake et J. Cole

Ces jours-ci, Jim Jones est connu pour ses drôles de bulletins météorologiques.

Il aurait pu être connu comme l’un des plus grands patrons du jeu.

Capo a expliqué comment il avait refusé la chance de signer à la fois J. Cole et Drake et a expliqué pourquoi il l’avait fait.

« Quand Cole était un jeune collégien de 18 ou 19 ans, quand il est venu me voir. Un enfant timide et humble. Il ne pouvait même pas me regarder en face. Mais il pouvait lui taper le cul … la musique reflétait d’où nous venions, et Cole n’était pas ce reflet, a déclaré Jones, expliquant qu’il ressemblait plus à Kanye ou à Drake. « C’est l’enfant qui a dit ‘maman, je vais être le plus grand rappeur de le monde et vous sortir de la hotte », nous étions le gamin qui a dit que nous devons obtenir un peu de crack afin que nous puissions bousculer et acheter de nouvelles baskets. »