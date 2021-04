Jim Henson Biopic Muppet Man se passe à Disney

UNE Jim Henson biopic est dans les œuvres de Disney et The Jim Henson Company. Par un nouveau rapport de Date limite, La guerre actuelleet Le donneur l’écrivain Michael Mitnick a été prêt à écrire le biopic, qui a été correctement intitulé Homme Muppet, réécriture d’une version précédente d’un scénario d’Aaron et Jordan Kandell. La fille de Henson, Lisa Henson, qui travaille également sur Guillermo del Toro Pinocchiofilm pour Netflix, servira de producteur.

Le film « retracera la vie et l’époque du marionnettiste légendaire, créateur de Les Muppets, Fraggle Rock et de nombreux Rue de Sesame personnages, ainsi que réalisateur de films cultes tels que Labyrinthe et Le cristal sombre. Le film se concentrera sur le parcours de Henson pour convaincre les diffuseurs que The Muppets était une excellente idée et comment il a travaillé pour faire passer les personnages à l’antenne où ils sont devenus un incontournable de la comédie. «

Peut-être le marionnettiste le plus connu de tous les temps, Henson a cofondé Muppets, Inc., qui est devenue The Jim Henson Company, en 1958. Après avoir développé de nouveaux personnages pour Sesame Street, Henson a donné aux Muppets leur propre série en créant Le Muppet Show en 1974. En tête du peloton était le showrunner Kermit the Frog, qui a été à l’origine exprimé et marionnetté par Henson lui-même. La série a été un succès instantané, donnant naissance à une franchise populaire qui est revenue aux heures de grande écoute avec le co-créateur Bill Prady. Les Muppets redémarrer sur ABC en 2015.

« [Jim Henson] aimait beaucoup Bill Prady et pensait qu’il était un vrai prometteur à cette époque où il était écrivain, alors je suis sûr qu’il aurait été ravi qu’un de ses protégés emmène les Muppets aux heures de grande écoute », a déclaré Lisa Variétéà l’époque. « Avec les Muppets, il a toujours été important d’avoir un grand long métrage ou une grande émission aux heures de grande écoute. Mon père aurait été ravi de voir les Muppets attirer autant d’attention, et pour eux d’être l’une des premières les plus marquantes de l’automne. , cela aurait été gratifiant. «

Henson est décédé en 1990 à l’âge de 53 ans, mais son héritage se perpétue avecLes Muppets tout aussi populaire que jamais. Disney a acquis les droits sur les personnages en 2004 et a produit plusieurs Muppets films dans les années qui ont suivi. L’année dernière, la dernière incarnation de la série télévisée des Muppets, Muppets maintenant, créée sur Disney +. La société aurait eu des discussions avec The Henson Company à propos d’un biopic de Jim Henson en 2010, mais le film a été bloqué sans aucune mise à jour significative jusqu’à présent.

Le mois dernier, Henson a de nouveau été honoré lorsque la chanson de 1979 « Rainbow Connection » de Le film Muppet a été jugée «culturellement, historiquement ou esthétiquement significative» par la Bibliothèque du Congrès et sélectionnée pour être conservée dans le National Recording Registry. Avec la musique et les paroles de Paul Williams et Kenneth Ascher, la chanson a été interprétée par Henson dans le rôle de Kermit the Frog. Au moment de sa sortie, il atteignait le n ° 25 sur le Panneau d’affichage Hot 100 et a remporté une nomination aux Oscars pour la meilleure chanson originale.

Épisodes classiques de Le Muppet Show diffusent actuellement sur Disney + aux côtés de Muppets maintenant et autre Muppets contenu. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Muppets, Disney