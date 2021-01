Jim Gaffigan est M. Smee dans Peter Pan & Wendy Disney + Film d’action en direct

Le comédien Jim Gaffigan incarnera le pirate M. Smee dans le prochain film d’action en direct de Disney Peter Pan et Wendy. Le premier compagnon du capitaine Hook, M. Smee a déjà été exprimé par Bill Thompson dans le film d’animation de Disney et joué par Bob Hoskins dans la précédente adaptation en direct. Crochet. Le casting de Gaffigan a été rapporté pour la première fois à TheWrap, et le comédien a apparemment confirmé son implication en retweetant la nouvelle.

Jim Gaffigan rejoindra Jude Law, dont le casting en tant que Captain Hook a déjà été annoncé. En ce qui concerne les personnages titulaires, Alexander Molony (Le propriétaire réticent) jouera Peter Pan avec Ever Anderson, la fille de Paul WS Anderson et Milla Jovovich, avec Wendy. Le film mettra également en vedette Yara Shahidi (Noirâtre, Cultivé) comme Tinker Bell et Alyssa Wapanatâhk comme Tiger Lily. David Lowery Dragon de Pete réalise en utilisant un scénario co-écrit avec Toby Halbrooks, et Jim Whitaker et Joe Roth produisent.

Basé sur la pièce originale de 1904 de JM Barrie, le plus connu Peter Pan L’adaptation est le film d’animation initialement sorti par Disney en 1953. Le conte classique suit un groupe d’enfants qui rencontrent Peter Pan, un garçon magique qui les transporte sur l’île de Never Land, où ils sont poursuivis par le méchant Captain Hook et son groupe des pirates. Une suite, Revenir à Never Land, sortira plus tard en 2002 avec Tinker Bell jouant également dans une série de ses propres films solo.

Avec Peter Pan régnant comme l’un des films classiques les plus populaires de Disney, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne reçoive le traitement en direct. Des remakes de films d’animation Disney sont sortis rapidement au cours des dernières années, de La belle et la Bête et Cendrillon à Aladdin et Le roi Lion. Bien que beaucoup de ces films aient suscité des opinions mitigées de la part des fans de Disney, ils ont largement eu beaucoup de succès au box-office.Il n’est donc pas surprenant de voir la société retourner au puits pour des propriétés plus classiques à refaire.

Un autre grand remake en cours est La petite Sirène. Réalisé par Rob Marshall, la réinvention en direct du film d’animation mettra en vedette Halle Bailey dans le rôle d’Ariel avec le casting comprenant également Daveed Diggs dans le rôle de Sebastian, Awkwafina dans le rôle de Scuttle, Jonah Hauer-King dans le rôle du prince Eric, Jacob Tremblay dans le rôle de Flounder, Javier Bardem comme Le roi Triton et Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula la sorcière des mers. Le projet est actuellement en production et une date de sortie n’a pas encore été fixée.

Gaffigan est surtout connu pour son travail de stand-up, bien qu’il ait joué dans une variété de rôles sur les grands et petits écrans. Il a co-créé et joué dans Le spectacle de Jim Gaffigan, une sitcom diffusée pendant deux saisons sur TV Land. Il est également apparu dans des films comme Tesla, Le plus recherché, et American Dreamer et avait des rôles dans les émissions de télévision Ce spectacle des années 70, Porlandia, et Incassable Kimmy Schmidt. Il a également été choisi pour Thunderbolt dans The CW’s Stargirl séries.

Peter Pan et Wendy fera ses débuts sur Disney + à son arrivée, mais la date de sortie exacte n’a pas encore été révélée. La nouvelle du casting de Gaffigan en tant que M. Smee nous vient de TheWrap.

