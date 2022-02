Jim Carrey revient en tant que Chip Douglas dans l’annonce du Super Bowl de The Cable Guy

Son nom est Ernie Douglas… mais ses amis l’appellent Chip. Dimanche soir, le Super Bowl s’est déroulé et, avec le gros match, une pléthore de publicités à gros budget, comme le veut la tradition. L’une des publicités les plus remarquables, en particulier pour les fans de Jim Carrey, a ramené son personnage de Le gars du cable pour promouvoir le réseau 5G de Verizon. Bien que Carrey n’ait pas joué le rôle depuis plus de 25 ans, l’acteur a prouvé qu’il n’avait pas perdu une étape depuis lors avec la facilité avec laquelle il se remettait dans le rôle.

Le monde a radicalement changé depuis la dernière fois que nous avons vu Chip Douglas de Carrey (alias Larry Tate, alias Ricky Ricardo). Il est profondément impressionné par l’évolution de la technologie et laisse entendre que les capacités 5G de Verizon sont à peu près la vague de l’avenir dont il parlait à Matthew Broderick dans le film original. Comme aussi dans Le gars du cableCarrey se lie rapidement d’amitié avec quelqu’un de nouveau dans l’annonce, allant jusqu’à prévoir de revenir bientôt, avec ou sans permission.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien sûr, tout cela est en accord avec le personnage. Le gars du cable met en vedette Carrey dans le rôle d’un homme solitaire qui a grandi avec la télévision comme seule baby-sitter, ce qui l’a amené à développer une obsession permanente pour la télévision ainsi que les détails du cinéma et de la télévision. Si désespéré d’avoir un copain, il manipule Steven (Broderick) pour qu’il devienne ami avec lui, mais tout cela devient trop difficile à gérer pour Steven lorsqu’il se rend compte qu’il est littéralement traqué par son câbleur.

The Cable Guy a développé un culte depuis sa sortie





Verizon

Écrit par Lou Holtz Jr., Le gars du cable est réalisé par Ben Stiller. Avec Matthew Broderick et Jim Carrey, le film présente une variété de grands noms dans divers rôles, dont Leslie Mann, Jack Black, George Segal, Diane Baker, Eric Roberts, Owen Wilson, Janeane Garofalo, Bob Odenkirk, David Cross et Andy. Queue. Stiller apparaît également dans le film en tant qu’ancien enfant star qui a assassiné son frère jumeau avec leur procès ultérieur qui a suscité une immense couverture médiatique.

Une comédie noire, Le gars du cable n’était pas tout à fait le même style d’humour que les autres films de Carrey des années 90. Le changement de ton a peut-être été ce qui a rebuté de nombreux spectateurs en 1996 qui s’attendaient à ce qu’il soit plus maladroit et optimiste comme ils l’ont vu dans Ace Ventura : détective animalier et Stupide et encore plus stupide. Dans tous les cas, Le gars du cable a été saccagé au moment de sa sortie, bien que le temps ait été clément pour le film. Carrey l’a toujours soutenu, comme il est maintenant plus évident qu’il reprend le rôle, et beaucoup de ses fans voient maintenant ce film comme un classique sous-estimé.

Y aura-t-il jamais une véritable suite à Le gars du cable, ou l’annonce du Super Bowl est-elle la plus proche de nous ? Tout est possible, car même l’idée que Carrey joue Chip Douglas dans une publicité aurait semblé assez improbable il y a quelques années à peine. Peut-être y a-t-il une autre histoire à raconter dans cet univers où Chip (comme il aime être appelé) se réconcilie avec la technologie moderne.





Mike Myers aimerait faire Austin Powers 4 Mike Myers a relancé Dr.Evil pour une nouvelle publicité du Super Bowl, mais cela pourrait-il être une piste pour une nouvelle sortie pour Austin Powers ?

Lire la suite





A propos de l’auteur