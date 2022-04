Jim Carrey reviendrait pour Ace Ventura 3 sous une condition

Bien qu’il ait récemment discuté de son désir de prendre sa retraite, la légende de la comédie Jim Carrey a donné une réponse étonnamment intéressante (et potentiellement même quelque peu prometteuse) à la question de savoir s’il reviendrait un jour jouer l’un de ses personnages les plus aimés : Ace Ventura. Interrogé par E! Nouvelles s’il y a quelque chose qui le tenterait de remettre la banane géante, Carrey dit en quelque sorte oui, tant qu’un cinéaste « génial » était à la barre.

« Je pense qu’après coup, quand il y a eu beaucoup d’années, à moins qu’une personne de génie, un réalisateur, un auteur ne vienne vous voir avec une vision complètement nouvelle de ce qui se passe, vous savez. Si Chris Nolan est venu me voir et m’a dit ‘Je veux rendre Ace Ventura réel et je veux faire quelque chose, vous savez, quelque chose de plus intéressant… » alors je pourrais écouter. Mais pour la plupart, vous savez, après un certain temps, il n’y a plus une seule cellule dans votre corps qui soit cette personne plus alors vous finissez par imiter ce que vous faisiez autrefois et l’inspiration originale n’est plus là. »

As Ventura 3 réalisé par Christopher Nolan ? Sûrement une idée hautement improbable, mais certainement intrigante à méditer. On ne peut qu’imaginer ce que Principe et Création réalisateur ferait avec Ace et ses aventures de détective pour animaux de compagnie. Peut-être que la suite pourrait aller tout Mémento-esque alors qu’Ace tente de résoudre sa dernière affaire ? Alors que les conditions de Carrey pour reprendre le rôle de Ace Ventura sont improbables, il est intéressant qu’il n’écarte pas simplement l’idée entièrement. Si un réalisateur avec une vision pour la franchise peut être trouvé, qui sait ce qui pourrait arriver…

Ace Ventura a fait ses débuts sur grand écran en 1994 Ace Ventura : détective animalier. Mettant en vedette Jim Carrey dans le rôle du personnage principal loufoque, Ace est embauché par les Dolphins de Miami lorsque leur mascotte de dauphin, Snowflake, est soudainement enlevée. Le film a été un énorme succès, rapportant 107,2 millions de dollars contre un budget de 15 millions de dollars et lançant Carrey sur la liste A avec Le masque et Bête et encore plus bête, tous sortis la même année. L’année de Carrey.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun plan officiel pour As Ventura 3, il y a eu des rumeurs entourant le retour du personnage. L’année dernière, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles X Men La star Evan Peters aurait été recherchée pour prendre la relève en tant que détective populaire pour animaux de compagnie, l’intention étant que Peters joue le fils d’Ace.





Plus récemment, un représentant de Morgan Creek Entertainment a fait allusion à une Ace Ventura suite entrant en développement chez Amazon, révélant même que les auteurs derrière Sonic l’hérisson sont impliqués. « Nous sommes très enthousiastes à propos de nos développements de franchise avec Exorcist et la franchise Ace Ventura … Pendant COVID, le public a été amoureux et ravi de voir des personnages bien-aimés ramenés avec de nouvelles histoires », ont-ils taquiné. « Ace Ventura verra un nouveau jour chez Amazon en tant que grand film/théâtre avec les scénaristes de Sonic the Hedgehog. »

Cependant, s'ils envisagent de ramener Jim Carrey pour plus, ils feraient mieux de se dépêcher car l'acteur a récemment révélé qu'il envisageait sérieusement de prendre sa retraite. Carrey peut ensuite être vu en train de reprendre le rôle du Dr Robotnik dans la suite du jeu vidéo Sonic le hérisson 2qui débarque dans les salles le 8 avril.









