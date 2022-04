Jim Carrey révèle le film préféré sous-estimé qu’il a fait

Jim Carrey a beaucoup de classiques à son nom, mais il y a une comédie sous-estimée qui se démarque comme une favorite. Découvrez ci-dessous :

La comédie a subi une évolution individuelle avec l’arrivée de Carrey. Ace Ventura : détective animalier, Le masque et Bête et encore plus bête à eux seuls ferait de n’importe qui une star, mais cette course consécutive lui a valu une renommée sans précédent.

Pour tout enfant né dans les années 90, sa filmographie était un visionnement essentiel. Pour moi, il sera toujours Lloyd Christmas, mais pour la génération de jeunes d’aujourd’hui, c’est le Dr Robotnik, le méchant moustachu de Sonique.

Carrey est de retour dans Sonic le hérisson 2. Bien qu’il ait été bloqué sur la planète champignon à la fin du premier film, l’ennemi du speedster bleu est de retour avec une « toute nouvelle moustache » et un complice : un échidné rouge aux poings hérissés connu sous le nom de Knuckles.

Jim Carrey dans Sonic the Hedgehog 2. Crédit : Paramount Pictures

Pour marquer la sortie de la suite, 45secondes.fr s’est assis pour discuter avec Carrey du film et de sa carrière.

Le succès de Sonic sur grand écran est un exploit rare, compte tenu du succès passé éphémère des films de jeux vidéo. L’implication de Carrey est cependant particulièrement spéciale, car ce sera sans aucun doute une introduction à ses talents pour certains enfants qui iront au cinéma ce week-end.

Lorsqu’on lui a demandé de choisir un film à remettre aux jeunes générations pour vraiment les préparer au reste de son travail, il a dit: « Garçon, c’est difficile – parce que c’est comme Sophie’s Choice, mec. Ce sont tous mes bébés. »

Carrey a réalisé des films spécialement conçus pour les enfants, que ce soit Le grinch, Lemony Snicket, une série d’événements malheureux, Horton du Dr Seuss entend un quiou Les pingouins de M. Popper.

Jim Carrey dans le rôle d’As Ventura. Crédit : Warner Bros.

À l’exception de Le grinch, ce ne sont pas les films auxquels on pense le plus instantanément quand on entend son nom. A cette occasion, quand la nature a appelé, Ace Ventura venu à l’esprit.

Il a déclaré: « Je pense que si vous voulez aller au cœur de la performance la plus animée et la plus insouciante que j’aie jamais faite, vous devez aller à Ace Ventura.

« Peu importe ce que c’est, et je pense que cela a donné aux gens un certain sentiment de liberté par rapport à la réalité, donc j’irais probablement là-bas.

Carrey a ensuite expliqué lequel de ses films il considérait comme un favori.

« J’ai des favoris étranges qui ne sont peut-être pas pour les enfants, mais Le gars du cable est l’un de mes films préférés », a-t-il déclaré.

Jim Carrey et Matthew Broderick dans The Cable Guy. Crédit : Sony Pictures

Le gars du cable est sorti en 1996, avec Carrey dans le rôle d’Ernie ‘Chip’ Douglas, le câbleur titulaire.

Le film suit les ravages auxquels est confronté Steven M. Kovacs de Matthew Broderick lorsqu’il rejette l’amitié de Chip.

Bien qu’il soit toujours un succès au box-office, il a rencontré des critiques beaucoup plus mitigées parmi les critiques, dont la plupart semblaient divisées sur le ton plus sombre du film. Il est maintenant reconnu à juste titre comme un classique culte et l’une des plus belles œuvres de Carrey.

« Je pense que Ben Stiller a fait un travail incroyable, et il est peuplé des plus grands acteurs de comédie de notre époque alors qu’ils commençaient tout juste à prendre leur pouvoir. J’adore ce personnage. Ce personnage, c’est nous tous : nous avons tous été élevés par la télévision, « , a déclaré Carrey.