Jim Carrey quitte son rôle de Joe Biden dans « Saturday Night Live »

Jim Carrey dit qu’il a fini de jouer le président élu Joe Biden sur « Saturday Night Live ».

Le comédien Jim Carey quitte son poste de président élu Joe Biden le Saturday Night Live, qu’il a dirigé pour les six premiers épisodes de la 46e saison de l’émission. Rachel Luna / «Bien que mon mandat ne soit censé durer que 6 semaines, j’étais ravi d’être élu président de la SNL… le plus grand appel du devoir de la comédie», a écrit Carrey sur Twitter, samedi. «J’adorerais aller de l’avant en sachant que Biden était le vainqueur parce que j’ai cloué cette merde. Mais je ne suis qu’un parmi une longue lignée de fierté et de lutte contre SNL Bidens! Saturday Night Live n’a pas révélé qui pourrait jouer Biden à l’avenir, mais Jason Sudeikis, Woody Harrelson, John Mulaney et Kevin Nealon ont joué l’ancien vice-président dans le passé. Alec Baldwin, qui a joué Donald Trump au cours des quatre dernières années, a récemment retiré son rôle dans la série également. «Je ne crois pas avoir jamais été aussi ravi de perdre un emploi auparavant!» Baldwin a tweeté à l’époque. «Ce sera réconfortant quand nous aurons un président qui ne tweete pas deux fois plus que moi… Ils vont avoir besoin d’une énorme cargaison de mouchoirs envoyée à Mar-a-Lago… Passons à mon prochain souhait. Que tous ceux qui ont voté à cette élection maintiennent cet engagement et votent aux élections de mi-mandat de 2022. Continuons ça !!! » [Via]