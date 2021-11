Jim Carrey MODOK est-il dans le MCU?

Bienvenue dans le dernier épisode de l’heure de la rumeur Marvel, et celui-ci est un doozy, car des rapports ont commencé à circuler cette légende de la comédie et star de trésors cinématographiques tels que Ace Ventura et The Mask, Jim Carrey, rejoindra l’univers cinématographique Marvel en tant que super-vilain, MODOK Maintenant, avec de telles rumeurs, un assouplissement du sel est bien sûr nécessaire, mais étant donné que les affirmations de la même source se sont depuis avérées vraies, il y a une chance que cette idée passionnante soit effectivement exacte.

Le rapport affirme que l’itération de MODOK par Carrey pourrait débuter dès la série Disney +, Elle-Hulk, bien qu’il ne soit pas clair s’il serait sous sa forme humaine ou aurait déjà subi sa transformation défigurante. Il est également suggéré que le personnage aura un arc qui s’étendra à la fois sur le petit écran de Disney + et sur le grand écran dans plusieurs films Marvel, y compris Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, certains fans ayant depuis spéculé qu’il pourrait également être impliqué dans Capitaine Amérique 4.

Pour ceux qui connaissent moins bien le monde des bandes dessinées Marvel, MODOK (qui signifie Organisme mental conçu uniquement pour tuer, car bien sûr, c’est le cas) a commencé sa vie en tant qu’employé pour AIM (Advanced Idea Mechanics). Possédant un intellect de génie, MODOK était un humain qui a subi une expérience qui l’a fait muter, lui donnant une tête incroyablement grosse, si grosse, en fait, qu’il a besoin d’une chaise flottante pour être mobile. Mis à part l’effet que l’expérience a eu sur son apparence, MODOK était également doté de divers pouvoirs, y compris de vastes capacités psychiques.

Une fois de plus dans le monde de Marvel, l’orgueil de l’humanité, combiné à une expérience loufoque, donne un individu surpuissant et très dangereux. Après avoir obtenu sa tête absurdement géante grâce à cette expérience, MODOK se rebelle contre AIM, prenant finalement le contrôle de l’organisation et utilisant leurs ressources à ses propres fins néfastes.

Alors que le personnage n’a pas encore fait ses débuts en live action dans le MCU, MODOK a récemment été introduit sous forme stop-motion dans la série de Hulu, MODOK.. Exprimé par le comédien Patton Oswalt, la série démontre le potentiel comique du personnage tragique, quelque chose pour lequel Jim Carrey serait parfait dans l’univers cinématographique Marvel. Si cela s’avérait inexact, l’Oswalt lui-même a depuis exprimé à quel point il aimerait le travail en disant: « Ce serait vraiment génial si nous jouions à l’action en direct MODOK. Oh mon Dieu. J’adorerais ça. De plus, c’est un travail d’acteur où je peux m’asseoir tout le temps. Vous plaisantez ? J’adorerais ça. »

Mais si cela s’avérait vrai, Jim Carrey serait sans aucun doute un ajout très apprécié à l’univers cinématographique Marvel, le célèbre acteur ayant déjà joué avec des films de bandes dessinées, mettant en vedette The Riddler dans les années 1995. Batman pour toujours. Carrey devrait déjà reprendre ses fonctions de super-vilain dans une autre franchise majeure, celle de Sonic l’hérisson, avec l’acteur reprenant le rôle du Dr Robotnik dans la suite à venir Sonic le hérisson 2, dont la sortie est prévue pour le 8 avril 2022. Cela nous vient du subreddit Marvel Studios Spoiler.

Sujets : MODOK