Jim Carrey et sa parodie de Joe Biden dans Saturday Night Live prennent d’assaut Internet

Après quatre nuits électorales frénétiques, Joe Biden a réussi à gagner l’État de Pennsylvanie, clé pour ses 20 délégués électoraux, et se hisser vainqueur des élections américaines contre Donald Trump. Le démocrate prendra ses fonctions en janvier prochain, mais il est déjà devenu un phénomène internet avec sa victoire, et a déjà été parodié par le programme phare du genre aux États-Unis, « Saturday Night Live ».

Nous savions déjà il y a quelques semaines que Jim Carrey serait en charge de parodier Joe Biden dans l’émission, mais cela n’a laissé personne indifférent, et en fait, une de ses scènes est devenue virale, plus précisément, la parodie du discours d’acceptation de la victoire dans lequel on peut voir un Carrey déchaîné, ainsi qu’un Maya Rudolph comme Kamala Harris, la vice-présidente élue.

En plus d’une vidéo dans laquelle on pouvait voir un faux Joe Biden qui ne pouvait pas croire qu’il avait remporté l’élection, nous en avons également vu un dans lequel il fait même référence à l’un de ses personnages les plus emblématiques, « Ace Ventura ». Beaucoup a également été joué avec l’attitude de Donald Trump face à la victoire démocrate, en plus des louanges de la figure de Kamala Harris, la première femme à devenir vice-présidente.

Après des bâtons personnels difficiles, Nous avons vu Jim Carrey briller dans sa série « Kidding », Même si a été annuléà, a été un succès. En revanche, on pouvait aussi le voir au cinéma en début d’année grâce à son rôle de Dr Eggman dans le film « Sonic ».

