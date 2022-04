Jim Carrey dit qu’il prendra sa retraite d’acteur après Sonic 2

CÉLÉBRITÉS

L’acteur à succès dira au revoir au grand écran après des décennies d’expérience. Découvrez quels sont les plans du protagoniste de The Mask.

© GettyJim Carrey promet de faire une pause dans sa carrière d’acteur.

Bien qu’il ait su mener une carrière aussi réussie que populaire, Jim Carrey Il a longtemps fait profil bas. Cependant, son nom est revenu dans les tendances cette semaine. Ce n’était pas pour son opinion sur le scandale de Chris Rock et Will Smithmais maintenant assuré que envisage de prendre sa retraite d’acteur très prochainement. Apparemment ce sera après Sonic 2 le filmqui sortira très prochainement en salles.

Dumb and Dumber 2, sorti en 2014, était l’un des derniers films commerciaux présentés par Jim Carrey. Mais en 2020, il était de retour sur toutes les lèvres lorsqu’il a joué dans Sonique, la comédie d’action dans laquelle un policier de la ville rurale de Green Hills aide Sonic à échapper au gouvernement. Son bon accueil a presque immédiatement entraîné la suite : le 8 avrilla deuxième partie sortira dans laquelle son personnage, le Dr Robotnik, reviendra sur Terre avec un nouvel allié.

En ce sens, Carrey est revenu aux tournées de presse dans lesquelles, en plus de parler du film, il ose révéler ses futurs projets. C’est en dialogue avec Access Hollywood qu’il a rendu une décision qui en a laissé quelques-uns choqués. « Bon j’y vais. Oui probablement. je suis assez sérieux”il expliqua. Et c’est qu’apparemment c’est une décision plus que réfléchie et a des raisons très claires.

« Ça dépend, si les anges apportent une sorte de script écrit à l’encre d’or qui me dit que ça va être très important pour les gens de le voir, je pourrais continuer sur la route« , il a insisté. Et j’ajoute : « Mais je vais faire une pause. J’aime vraiment ma vie tranquille, j’aime vraiment mettre de la peinture sur toile, et j’aime vraiment ma vie spirituelle”. Evidemment aujourd’hui la peinture occupe une grande partie de sa vie.

Ce ne sera pas la première fois qu’il fera une pause dans sa carrière. Cependant, la nouvelle est surprenante après des décennies d’expérience au cours desquelles des projets réussis l’ont accompagné, lui donnant l’amour de millions de fans. « J’ai l’impression, et c’est quelque chose que vous n’entendrez peut-être jamais dire par une autre célébrité jusqu’à la fin des temps, j’en ai assez. j’en ai assez fait. j’en ai assez», a conclu l’artiste.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂