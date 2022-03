Jim Carrey a défendu Chris Rock

Prix ​​Oscar

l’acteur de Le masque il était très critique à la fois de la réaction de Will Smith et de la position de l’Académie. Après son premier Oscar, l’artiste pourrait le perdre pour sa violente réaction contre l’humoriste.

© GettyJim Carrey a parlé au milieu de la promotion de Sonic 2.

La saison des récompenses est terminée et les Oscars sont terminés, mais nous ne pouvons toujours pas arrêter de parler de ce qu’il a fait Will-Smith sur la scène de Théâtre Dolby. L’acteur qui a d’abord été reconnu par l’Académie grâce à son rôle dans roi richard s’est indigné de Chris Rock à la suite d’une blague qu’il a faite aux dépens de Jada Pinket et a décidé de prendre des mesures à ce sujet. Sous le regard étonné des personnes présentes, et de l’humoriste lui-même, il l’a giflé et lui a crié de ne pas parler de sa femme.

En conséquence, toutes sortes de mèmes ont émergé qui ont rapidement reflété ce qui était l’un des plus grands embarras de l’histoire de L’Académie. Mais il y avait aussi beaucoup de réponses d’artistes qui parlaient d’un côté et de l’autre, surtout quand il s’agissait des limites de l’humour. Telle était la controverse Will-Smith Il a dû sortir et s’excuser pour sa réaction sur les réseaux sociaux.

L’un des derniers à parler de la réaction de Will-Smith il a été Jim Carrey. Dans une interview avec Matins CBSl’acteur de Le masque affirmé avoir ressenti « malade » pour ce qu’il a vu à l’émission, en particulier pour la façon dont l’artiste a été applaudi après avoir gagné par roi richard. « Au Hollywood ce sont des lâches en masse et j’ai l’impression que c’était le signe clair que nous ne sommes plus du club des frais”dit l’artiste.

« Vous n’avez pas le droit de monter sur scène et de frapper quelqu’un au visage parce qu’il a dit des mots. »critique Jim Carrey. Dans ce contexte, il a souligné que la réaction de Will-Smith est né « de nulle part » parce que « Il a quelque chose en lui qui le frustre ». De plus, bien qu’il ait dit qu’il n’avait pas « Rien contre » de l’acteur de Hommes en noirses actions étaient « égoïste » parce que « ils ont tout éclipsé ».

L’Académie pourrait expulser Will Smith

Immédiatement après les événements, l’idée a commencé à circuler que L’Académie J’ai dû agir sur le sujet. C’est ainsi qu’en moins de 12 heures, on sut qu’en Hollywood appliquerait le code de conduite après le fait de Will-Smith. Bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles il pourrait être contraint de rendre la statuette, cela a été rapidement rejeté. Maintenant, on croit que L’Académie pourrait décider de vous expulser de l’organisation, ce qui vous empêcherait tout simplement de voter dans les prochaines tranches de Les Oscars.

