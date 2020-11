Jill Duggar vient de se rendre compte de sa vie sexuelle avec Derick Dillard et certains fans de «  comptant sur  » ne l’ont pas

Ancien Comptant sur La star Jill Duggar n’a eu son premier baiser que le jour de son mariage. Mais depuis qu’elle a rompu avec ses célèbres parents conservateurs, Jim Bob et Michelle, elle est devenue assez à l’aise pour parler publiquement de sa vie sexuelle avec son mari Derick Dillard. Dans un récent post Instagram, Jill est devenue très ouverte et honnête à propos des jeux de chambre. Mais quelques Comptant sur les fans n’étaient pas contents.

Jill Duggar et Derick Dillard, anciennes stars de «Counting On» | D Dipasupil / Getty Images pour Extra

Jill Duggar révèle qu’elle s’est associée à une application « amusante et sexy »

Depuis qu’elle a quitté l’émission de télé-réalité TLC de sa famille, Jill est devenue une influenceuse des médias sociaux avec 1,7 million d’abonnés Instagram. Dans un récent article sponsorisé, la maman de deux enfants a annoncé un cadeau qui la faisait «rougir un peu».

«🥰 Vous savez tous à quel point nous aimons soutenir des mariages sains !! Je suis récemment tombé sur cette application incroyable appelée Intimement nous», A écrit Jill. « C’est une application amusante et sexy pour votre mariage avec des jeux de chambre amusants et des tonnes d’idées pour rendre l’intimité et le sexe dans votre relation amusants et vivants! »

Jill a partagé une photo du panier de prix de 400 € comprenant une carte-cadeau de danse mariée de 100 €, une carte-cadeau Mentionables de 100 €, une bougie de massage, des lumières scintillantes et «d’autres» surprises. Un Comptant sur Le fan a été assez surpris de constater que les autres surprises comprenaient ce qu’ils décrivaient comme des «jouets sexuels chrétiens».

Jill a expliqué qu’elle et Derick utilisaient le Intimement nous app pendant « environ un mois et je l’ai adoré. » Ils ont décidé de contacter le créateur de l’application et de faire un cadeau spécial « pour vous encourager à maintenir vos mariages solides. »

Certains fans de « Counting On » n’ont pas apprécié le post de Jill Duggar

Jill a dit à ses partisans que garder son mariage fort et passionné était une priorité pour elle et son mari, même au milieu du «chaos de la vie».

Elle a expliqué que ses parties préférées de l’application étaient les jeux de chambre qui sont «propres et amusants» et les questionnaires qui «vous permettent de connaître les préférences de chacun». Le joueur de 29 ans aime aussi «le défi quotidien de l’intimité pour maintenir vivantes les étincelles de la passion.»

En plus de la publication sponsorisée sur son fil d’actualité, Jill a également publié une vidéo sur ses histoires Instagram où elle a donné aux fans encore plus de détails sur sa vie sexuelle.

EN RELATION: Désolé, « Compter sur » les fans, Jill Duggar n’est pas aussi réveillée que vous pourriez le penser

« Derick et moi cherchons toujours des moyens de garder le mariage excitant et amusant », a déclaré Jill. «Nous sommes tombés sur le Intimement nous app – c’était quelque chose qui me passionnait juste pour nous. »

La vidéo ne s’est pas bien passée avec certains de ses followers. L’un a appelé Jill pour un partage excessif.

«Je suis content que vous soyez enthousiasmé par votre mariage. Nous qui sommes, sommes bénis », a écrit l’adepte. «Je mettrais simplement en garde contre le fait de mettre ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire dans votre temps privé en tant que mari et femme aux yeux du public.»

L’ancienne star de « Counting On » a compris les préoccupations de ses fans

La sceptique a déclaré à Jill que, conformément à sa recommandation, ils avaient recherché «danse du mariage» sur Google, mais «avaient choisi de ne pas cliquer dessus». L’adepte a expliqué qu’ils ne voulaient pas voir accidentellement quelque chose qu’ils ne voulaient pas voir.

Ils ne voulaient pas non plus avoir quelque chose sur leur ordinateur qui pourrait éventuellement être «une porte ouverte à la tentation plus tard». Le fan était également préoccupé par le fait que leur fille voyait accidentellement quelque chose qu’elle ne devrait pas.

« Hey! C’est un site propre (donc pas de nudité ou de modèles) », a assuré Jill au fan inquiet. « Mais, j’ai vraiment envie de faire attention à ce à quoi vos enfants sont exposés à un jeune âge! »

EN RELATION: « Compter sur »: les dernières revendications de Jill Duggar semblent pousser la famille Duggar dans un mode de contrôle des dégâts complet

Le sexe a été un sujet brûlant dans le monde de Duggar cette semaine. Le frère de Jill, Justin, a eu 18 ans et a annoncé ses fiançailles à Claire Spivey le lendemain. Quand un fan a demandé à Jill pourquoi ses frères et sœurs se marient si jeunes, Derick est intervenu.

«Parce que nous voulons avoir des relations sexuelles», a plaisanté Derick.

Épisodes de Comptant sur sont disponibles sur Hulu.