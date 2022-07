Jill Duggar et son mari Derick accueillent leur troisième petit garçon

Jill Duggar Dillard et son mari Derick sont maintenant une famille de cinq !

Le couple a annoncé l’arrivée de leur troisième petit garçon dans une douce annonce sur leur site Web lundi. En plus de la première photo de leur nouveau paquet de joie, Jill et Derick ont ​​révélé le nom spécial de leur fils.

« ‘Freddy’ Frederick Michael Dillard est là ! Il est né le 07/07/2022 à 17h16 et pesait 7 livres. 6 onces. et mesure 20 pouces de long », lit-on dans l’annonce. « Frederick signifie ‘Souverain pacifique’ et Michael signifie ‘Don de Dieu’. »

« Freddy » Frederick Michael Dillard est né le 7 juillet 2022. Avec l’aimable autorisation de la famille Dillard.

De plus, les fiers parents ont partagé que Frederick avait une signification particulière pour eux « puisque c’est le nom de Derick avec ‘Fre’ ajouté à l’avant, pour faire ‘Fre-derick' ».

«De même, le nom de Derick est une variante du nom de son défunt père, Rick, que ses parents ont créé en ajoutant« de »au début de Rick pour épeler« de »-« rick », ce qui signifie littéralement fils« de »(de) Rick », ont-ils poursuivi. « Nous étions ravis de choisir le nom de Frederick et d’incorporer à la fois le nom de Derick et celui de son père, en ajoutant simplement » Fre « au début du nom de Derick. »

Les Dillard sont également parents d’un fils de 7 ans, Israel, et d’un fils de 5 ans, Samuel.

Jill et Derick ont ​​expliqué que Frederick était arrivé tôt, ce qui était également la veille de l’anniversaire de Samuel.

« Nous avons donc eu notre césarienne prévue un peu avant la date initialement prévue », ont-ils écrit, ajoutant: « Jill et Frederick sont en bonne santé et apprécient les liens alors que nous avons hâte de le ramener bientôt de l’hôpital! »

Le bébé Frederick arrive neuf mois après que Jill a fait une fausse couche.

« Même s’il était trop tôt pour dire le sexe du bébé, nous avons choisi un nom qui, selon nous, englobe l’importance de notre bébé et la vie dont nous nous souviendrons toujours : River Bliss Dillard », a écrit la famille sur son blog en octobre 2021.

En février, Jill et Derick ont ​​annoncé leur grossesse et en mars ont révélé qu’ils ajoutaient un autre garçon au groupe.

Le mois dernier, Jill a expliqué comment elle se préparait à l’arrivée de son petit garçon.

« J’ai lavé quelques petits vêtements de bébé que j’ai récupérés des garçons et je ressens tous les sentiments ! » elle a écrit à côté d’une photo Instagram de son baby bump et de la machine à laver. « J’ai hâte d’accueillir notre petit homme le mois prochain !! »

Ce n’est qu’une question de temps avant que les fans ne voient le petit Frederick dans les vêtements de ses frères et sœurs.