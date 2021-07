Jill Biden a surpris 2 étudiants de collège communautaire sur Zoom – et c’est tellement émouvant

Glamour honore les étudiants des collèges communautaires avec ses prix annuels College Women of the Year, surprenant deux chanceuses récipiendaires avec un appel Zoom de la première dame Jill Biden.

Glamour a utilisé les prix pour célébrer des femmes exceptionnelles cherchant à faire des études supérieures depuis plus de six décennies. Les années précédentes ont surtout mis en lumière les étudiants des établissements privés, comme les écoles de l’Ivy League, qui sont inaccessibles à tant de personnes. Mais cette année, le magazine a été inspiré par la passion de Biden pour les collèges communautaires – elle enseigne actuellement dans un de la banlieue de Washington, DC – pour mettre en lumière les opportunités qu’ils offrent. La promotion 2021 de sept lauréats est la plus diversifiée du magazine.

Une étudiante qui a pu discuter avec la première dame, Tay Mosely, 46 ans, étudiante au Sinclair Community College à Dayton, Ohio, a déclaré au cours de la conversation qu’elle souhaitait obtenir son doctorat. (Biden est titulaire d’un doctorat en éducation.) Mosely souhaite également créer sa propre entreprise de restauration et milite pour la sensibilisation à la santé mentale, en utilisant son blog, Tay’s Bipolar Kitchen, pour enseigner les techniques de cuisine et de bien-être.

Katherine Haley, une diplômée de 29 ans du Bristol Community College à Fall River, Massachusetts, a remercié la première dame d’avoir inspiré des millions d’Américains.

« Vous donnez de l’espoir à tant de personnes qui en ont besoin », a déclaré Haley, une étudiante en psychologie qui s’est occupée de l’itinérance et de la toxicomanie. « Tu es incroyable. »

Biden a un lien particulier avec les collèges communautaires. Dans une récente interview avec la rédactrice en chef de Glamour, Samantha Barry, elle a déclaré qu’elle avait trouvé sa « maison » en tant que professeur au Northern Virginia Community College après 13 ans d’enseignement à des lycéens.

En rapport

« Je sentais que c’était mon créneau », a déclaré Biden à Barry. « J’ai commencé à enseigner là-bas, et j’ai vu les élèves, à quel point ils étaient sérieux dans leur éducation et à quel point c’était difficile pour eux de travailler, et ils allaient à l’école, et ils avaient des enfants, ou certains s’occupaient d’aînés parents. Alors je viens de voir la résilience du collège communautaire, et j’ai adoré ça à ce sujet. «

Biden a ajouté qu’elle est particulièrement intéressée par le mentorat d’étudiantes, car elle se voit en elles.

« Je vois tellement de femmes qui, comme moi quand j’ai fait mes études supérieures, j’ai eu trois enfants, j’enseignais tous les jours, puis j’allais à l’université », se souvient Biden. « Et ici, j’enseigne aux femmes qui travaillent, elles ont des enfants, mais elles essaient d’aller de l’avant et d’avoir une vie meilleure pour elles-mêmes et leurs enfants. J’ai pensé qu’il était important de les aider. »

En rapport

« Les gens doivent savoir que (les collèges communautaires) sont un tremplin vers tout ce qu’ils veulent faire à l’avenir », a poursuivi Biden. « Ils fournissent une base si bonne et si solide. Je pense qu’ils sont très enrichissants. Les classes sont plus petites. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une personne pour croire en vous, et ensuite vous pouvez monter en flèche. Ce n’est donc que le début pour tant de étudiants. »

En rapport: