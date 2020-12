Jhene Aiko a fait un test ADN et elle n’utilise plus le N-Word

Les looks exotiques de Jhene Aiko sont nés de l’ADN qui s’étend sur au moins trois continents.

Aiko a évoqué son héritage mixte lors d’une conversation sur Twitter.

« Je suis moins noir que quelqu’un à moitié noir, mais aussi moins blanc [than] quelqu’un à moitié blanc… et asiatique est la moindre chose que je suis, »dit-elle« Donc à ce stade, c’est ce qu’ils veulent que je sois. J’ai un grand-père japonais et une grand-mère créole / dominicaine du côté de ma mère et les deux parents de mon père sont noirs et blancs. mes résultats d’ADN sont venus à 25% d’Asie, 33% d’africains et 34% d’européens. C’est donc ce à quoi je faisais référence dans le tweet. aussi, ces sites ADN sont mis à jour et changent de temps en temps, alors qui sait réellement. Ok maintenant j’ai fini d’expliquer, promets que je suis humain et que je vous vois tous comme une famille, peu importe comment vous me voyez. «