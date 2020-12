Jeux vidéo préférés de 2020 pour la salle de presse coupable

L’année inhabituelle ne fait pas diminuer notre intérêt pour les jeux vidéo, voici donc nos coups de cœur de 2020.

Eh bien coupable, une autre année qui nous échappe. Et on ne peut pas dire que cette année a été très sans incident précisément. Mais nous allons nous concentrer sur « le güeno » que cette année nous a laissé, comme nous l’avons fait la précédente. Quels jeux ont fait frémir le cœur des rédacteurs coupables? Si vous voulez connaître la réponse, il vous suffit de lire un peu ci-dessous. Et nous aimons vous faire connaître notre Favoris 2020.

Ori and the Will of the Wisp, la plateforme de rêve de Topofreeman

La vérité est que cette fois, il m’a été difficile de me décider en raison de tous les grands jeux que nous avons pu apprécier tout au long de l’année. Last of Us II, Half Life: Alyx, Ghost of Tsushima, Journey to the Savage Planet, Demon’s Souls ou Paper Mario: The Origami King en sont de bons exemples. J’ai même été tenté de donner mon vote au terrain de jeu amusant de l’Astro, car jusqu’à présent, il semble le plus Next-Gen que j’ai essayé au-delà des améliorations graphiques pertinentes des nouvelles consoles.

Mais au final j’ai opté pour le A Ori et la volonté du feu follet. La raison en est que nous sommes confrontés à l’une des meilleures plates-formes qui existent. Donc, avec toutes les lettres. Cette suite de la grande forêt aveugle prend tout ce qui a bien fonctionné de la tranche précédente et l’élève à des niveaux stratosphériques. À cela, nous devons ajouter un combat totalement remodelé, une bande-son spectaculaire et plus de touches RPG, qui ne font qu’améliorer l’expérience. Un must pour les amateurs de metroidvania. Si vous ne me croyez pas, passez par notre analyse pour la vérifier

The Last of Us II a conquis le cœur de Daniel Viñambres

Mon GOTY personnel ne pouvait être autre que The Last of Us Part II. De nombreux jeux sont sortis cette année, y compris mon remake tant attendu de Demon’s Souls, un jeu que j’attendais avec impatience, mais rien ne m’a fait ressentir ce que les histoires d’Abby et Ellie ont réalisé. Je le considère comme le jeu de la génération et l’un de mes favoris de tous les temps, car j’aime les histoires bien racontées et qui remuent l’intérieur, et sans aucun doute celle-ci réussit. J’ai adoré le premier match, mais le second est qu’il me rend fou. Ah! Et n’oublions pas l’un des gameplays les plus organiques que j’ai jamais tenus en face. Voici son analyse.

Yakuza: Like a Dragon est comme une chanson de sirène pour Marcos Casal

Pour moi cette année, le meilleur jeu a été Yakuza: comme un dragon. L’épopée humoristique tout aussi dramatique d’Ichiban Kasuga m’a ébloui à des niveaux stratosphériques. Un J-RPG très fluide, très drôle, capable d’accrocher les plus méfiants et capable de nous montrer des protagonistes si bien faits qu’on ne pourra pas revenir sur les histoires clichées classiques du héros qui doit sauver le monde dans un environnement fantastique médiéval.

Vous avez le jeu disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam) avec une version Next Gen en route et qui arrivera en février. Peu importe où vous le jouez, coupable, mais vous devez le jouer. ICHIBAN-KA!

Final Fantasy VII Remake, l’élu parmi les élus de Juan Pedro Mures

A ce jour, je n’opte toujours pas pour un en particulier, puisque j’ai 3 candidats. Mais ils me disent par l’écouteur que ce sont les Hunger Games et qu’il ne peut en rester qu’un. Alors après des nuits blanches, de nombreux tours sur la roulette de décision et le jettent au « whistle whistle gorgorito » … je dois dire qu’il a joué Remake de Final Fantasy VII. Parce que? Vous vous demandez peut-être, car depuis que je suis petit, Final Fantasy a été ma saga préférée, je suis toujours tombé amoureux de ses histoires, de sa bande originale, de ses personnages, etc. Revivre à nouveau l’histoire de Cloud avec un grand lifting et approfondir l’histoire a été une joie. Les nouveaux personnages (notamment Andrea Rhodea) ont été un succès et je suis certainement impatient de voir comment l’aventure se poursuit.

Attention, le fait que j’aie fini par choisir Final Fantasy VII Remake ne veut pas dire que je donne une mention spéciale à 13 Sentinels: Aegis Rim (ce qui était une agréable surprise) et Persona 5 Royal (qui tombe amoureux dès la première minute).

Animal Crossing: New Horizons, navet Isaac’s Million Berry

Il y a beaucoup de jeux qui m’ont traversé l’esprit pour obtenir ce trou. Bien que j’ai presque choisi Crusader Kings 3 ou Hadès, au final le prix qui ne sert à rien car il vient d’un mindundi comme moi va à Animal Crossing: Nouveaux horizons. Et regardez que les deux titres que j’ai mentionnés sont les meilleurs jeux de leurs genres respectifs, mais le travail de Nintendo est un autre niveau.

Vous n’aimez peut-être pas le rythme calme ou le thème de la franchise, mais si vous lui donnez une chance, vous tomberez dans ses griffes. La vérité est que ce dernier opus combine tout le bien qu’Animal Crossing a donné pendant tous les jeux, ce qui le rend également plus divertissant lorsqu’il s’agit de le jouer. Que ce soit pour des bites mortes ou de longues sessions, New Horizons me fait profiter à chaque fois que je le mets. Bien que parfois je laisse mes voisins à leur sort, mais ils peuvent prendre soin d’eux-mêmes.

Demon’s Souls, le favori d’Anastasio « a si je meurs »

Cette année, nous avons sorti des consoles et des cartes graphiques de nouvelle génération, mais peut-être que les jeux n’ont pas accompagné cette révolution technologique. Je vais rester avec une première PS5 qui m’a fait tenir la commande car cela ne s’était pas produit depuis longtemps: Les âmes du démon. La finition graphique est magnifique et le défi est là, vous attend pour vous plonger dans l’enfer des boletaria. Sos je recommande shurman @ s. Analyse ici.

Animal Crossing: New Horizons, l’étincelle de l’année pour Víctor Ayora

Bien que je pense que The Last of Us Part II est le jeu le plus rond de l’année, je le choisirais parce qu’il est fantastique et parce que j’aime que les haineux déversent de la bile, je vais rester avec le jeu qui m’a le plus donné cette année. Peu importe qui l’aime, Animal Crossing: Nouveaux horizons c’est merveilleux. Cela m’a sauvé d’une quarantaine qui pourrait être bien pire qu’elle ne l’était. Le jeu Naughty Dog ne m’a pas levé tôt le dimanche.

Legends of Runeterra donne une bonne main à Ana Quintana

C’est mon tour, coupable. Dans mon cas, la difficulté à choisir est assez élevée. Non pas parce qu’il n’y avait pas de grands jeux cette année, mais parce que, à part l’analyse, je me suis davantage concentré sur les titres d’il y a des années. Mais concentrons-nous. Si cela ne tenait qu’à moi, je nommerais Baldur’s Gate 3 dix-sept fois, mais c’est un aperçu, et je préfère attendre que l’année soit terminée pour vous donner la murga avec. Alors … que me reste-t-il? Eh bien, j’ai les cartes sur la table. Mais littéralement coupable.

Oui, mon vote ira à Légendes de Runeterra. Le titre est sorti cette année après plusieurs bêta le précédent, et la vérité est qu’il crée une dépendance au maximum. D’accord, je l’avoue, je ne suis pas totalement objectif là-dessus, car j’adore les jeux de cartes. Mais il s’agit de gotys personnels, non? Eh bien, ce que nous emportons avec nous. Un jeu de cartes visuellement beau, avec beaucoup de jouabilité et qui n’a cessé d’ajouter et d’ajouter des modes tout au long de l’année. La chose est assez claire.