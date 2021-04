Jeux vidéo et tristesse: le besoin de se déconnecter

Les êtres humains ont parfois besoin d’échapper à une réalité qui nous opprime. Parlons des jeux vidéo et de la tristesse.

Nous n’avons pas toujours le corps avec lequel jouer. Ou plutôt: pour profiter de jouer. La vie quotidienne de nos vies peut faire de ce que nous aimons le plus et que nous aimons le plus, les jeux vidéo, devenir plus une voie d’évasion que quelque chose que nous faisons pour le plaisir. Aujourd’hui je veux parler de jeux vidéo et tristesse, cette relation que nous avons tous nouée à un moment donné et que nous avons vécue du mieux que nous pouvions.

Acceptation de la tristesse

Je vais expliquer directement la raison de cet article, peut-être plus personnel qu’il ne le devrait. Je suis mauvais depuis quelques jours, triste et sans trop envie de jouer à quoi que ce soit. Je m’assois, branche la PlayStation 5 et parcours mon immense bibliothèque de jeux, dont beaucoup restent à jouer, et ne trouve rien pour me motiver. Je reviens, à maintes reprises, aux mêmes jeux qui me permettent de mettre mon cerveau au neutre.

Et la raison pour laquelle je ressens cela est que mon chat, qui est avec moi depuis plus de quinze ans, a eu une tumeur maligne et incurable détectée lors d’une visite chez le vétérinaire d’urgence. Il est triste de voir qu’un être que vous aimez tant et qui vous accompagne depuis si longtemps sort, et vous ne pouvez rien faire, pas même le réconforter ou écouter ce qui lui arrive. Cela peut sembler exagéré, mais vous tous qui avez des animaux de compagnie savent à quel point c’est difficile.

À cela, il faut ajouter une situation de pandémie qui, pour des raisons de santé, nous voit restreindre nos libertés. La personne qui pourrait peut-être le faire mieux se débrouiller est dans une autre Communauté autonome et nous n’avons pas pu nous voir depuis plusieurs mois.

La vie sociale est également en veille, car rencontrer des amis ou ne peut pas ou est loin d’être comme avant. Vous devez respecter une série de règles que, bien que cela soit difficile pour moi, je me conforme volontiers car sauver des vies est plus important que le plaisir personnel. Cependant, tout cela est le terreau d’une situation difficile pour briser votre force et votre tristesse et le désespoir inondent tous les pores de votre peau.

Dans mon cas, c’est la vie de mon animal et l’impossibilité de faire quoi que ce soit pendant que je vois comment il est consommé. Dans votre cas, il peut s’agir du revenu ou du décès d’un parent. Ou voyez-vous au chômage et incapable de trouver un emploi. Cela peut aussi être un chagrin. Ou simplement, que votre limite à endurer n’importe quelle situation a été brisée et que vous voulez exploser.

Le problème est de savoir comment nous gérons cela. La chose recommandée et nécessaire serait d’aller chez le psychologue et, en tant que professionnels, qu’ils nous traitent. Malheureusement, beaucoup d’entre nous ne le font pas, que ce soit pour une question économique ou parce que nous pensons simplement que nous n’en avons pas besoin. Nous nous réfugions partout. Certains suivront un chemin que personne ne devrait emprunter, consommant toutes sortes de substances qui, à long terme, sont pires. D’autres, ceux d’entre nous ici, se branchent sûrement sur un jeu vidéo et laissent le cerveau au neutre.

Un havre de jeu

Les jeux vidéo pour moi ont toujours eu ce facteur isolant. Soit à cause des mondes immersifs dans lesquels vous pouvez vous immerger dans TESV: Skyrim ou The Witcher 3, soit à cause de la difficulté qui vous fait ne penser à rien de plus que Bloodborne ou Sekiro, ou même à des jeux comme Borderlands 3 et Doom Eternal qu’avec leur frénésie diabolique, ils font du jeu une évasion du monde extérieur.

Dans mon cas, j’ai trois jeux qui me servent pour cela. J’utilise beaucoup la saga Dark Souls, n’importe laquelle d’entre elles, car elle me permet de mettre de la musique ou un podcast en arrière-plan et de jouer. J’ai tellement intériorisé chaque section du jeu que la souffrance que ces jeux génèrent habituellement ne m’affecte pas et me permet de me concentrer sur ce que j’écoute tout en avançant avec suffisamment de concentration pour tout oublier, mais sans être submergée par ce à quoi je joue. .

Borderlands 3 ou la saga Hitman sont également devenus mes jeux au coucher. Jouer dans les niveaux supérieurs de Chaos dans le premier ou planifier les meurtres du second nécessite tellement de concentration purement jouable que cela me rend abstrait de tout.

Le problème vient quand plus rien ne vous remplit. Rejouer des jeux, c’est bien, mais à la fin, après plus de 500 heures, vous êtes fatigué. À ce stade, vous vous trouvez dans une situation où jouer au même vieux jeu vous fatigue et vous n’avez pas le corps pour explorer quoi que ce soit de nouveau.

Se plonger dans un nouveau jeu nécessite beaucoup de choses de la part du joueur. La première chose qui vous est demandée lorsque vous jouez est votre temps. Que ce soit par X ou par Y, tous les joueurs n’ont pas le temps et la patience qu’exigent certains jeux. Persona 5, par exemple, est l’un des meilleurs titres que la génération précédente nous a donnés, mais le nombre d’heures qu’il nécessite a fait revenir de nombreux joueurs.

La seconde est une illusion pour découvrir quelque chose de nouveau, de différent. Rarement, lorsque le joueur est dans une mauvaise situation, ce désir d’inconnu disparaît et la patience est minime, ce qui nous amène à quitter de nombreux jeux que, dans d’autres circonstances, nous aurions aimé.

Ainsi, souvent, il y a une situation dans laquelle le joueur cherche ce besoin d’échapper à la réalité mais n’est pas capable de le trouver. L’ennui de jouer encore et encore aux mêmes jeux ou la frustration de ne pas pouvoir profiter d’un grand jeu car, tout simplement, ce n’est pas le moment, cela peut nous plonger encore plus dans cette noirceur qui nous entoure parfois.

Il est difficile de s’en sortir, et j’écris ceci sans vraiment savoir quoi faire moi-même. Mais la vérité est que nous savons tous très bien quoi faire dans des situations comme celle-ci. Fuir la solitude est généralement le meilleur remède. Nous avons tendance à nous isoler de nous-mêmes, entrant ainsi dans un tourbillon d’autodestruction absurde.

Ou nous devrions simplement prendre les jeux vidéo moins au sérieux. Nous n’avons pas besoin de nous tourner vers eux lorsque nous sentons que quelque chose ne va pas. Il n’est pas non plus nécessaire que nous jouions à tout ou que nous jouions tous les jours. Peut-être que lorsque les jeux vidéo ne remplissent plus ce vide que vous ressentez, il est préférable de rechercher d’autres divertissements, tels que la lecture ou des films.

Quoi qu’il en soit, la meilleure solution sera toujours de rechercher une aide extérieure. S’échapper de la réalité, c’est bien, cela rend tout plus supportable, mais à long terme, cela peut être autodestructeur et ne vous faire aucun bien. J’écris ceci moi-même sans faire ce que je conseille, mais je suppose que j’ai dû le laisser tomber.

L’esprit humain est aussi complexe que chaque personne. Tout n’est pas ABC et vous ne devez pas toujours tout aimer. La tristesse, la frustration ou le désir indescriptible de vouloir changer une situation que vous ne pouvez pas être si courante que vous ne devriez pas les cacher ou faire le duel seul.

Souvenez-vous, coupable, que vous n’êtes pas seul. Qu’il n’est pas nécessaire de forcer quelque chose que vous aimez normalement, mais ce n’est pas le moment. Ne vous sentez pas mal si ce jeu que tout le monde aime ne vous convient pas, et encore moins regrettez-vous de ne pas avoir apprécié votre passe-temps favori. Profitez de tout ce que c’est, mais amusez-vous et ne vous laissez pas emporter par la douleur que nous ressentons tous parfois.