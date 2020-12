Jeux vidéo et politique – VOL. V Nihonjinron dans les jeux vidéo

Nationalisme culturel à la japonaise

Depuis 1997, l’Agence japonaise des affaires culturelles (文化 庁-bunkachou en japonais) a organisé le Japan Media Arts Festival, un gala national pour la promotion et la reconnaissance d’œuvres culturelles et de divertissement exceptionnelles conçues et distribuées au Japon. À travers une perspective multidisciplinaire qui englobe à la fois des expériences médiatiques inhabituelles et des œuvres de consommation de masse, l’idée principale de ce festival a été de reconnaître «l’excellence» des œuvres et des œuvres qui, en raison de mérites artistiques spécifiques ou d’un succès commercial, font preuve de solvabilité. et le dynamisme de l’industrie culturelle japonaise au 21e siècle. De façon préméditée, le festival a été établi au plus fort de la fascination américaine et européenne pour la culture populaire japonaise, et comme un véritable reflet de l’époque, les premiers jeux à recevoir le prix d’excellence ont été Final Fantasy VII et IQ: Qube intelligent.

À ce jour, le festival a eu lieu pendant 24 éditions ininterrompues, et bien que les catégories de prix aient été modifiées pour englober un plus grand éventail d’activités dans les catégories diffuses «art» et «divertissement» (les mangas et les animations continuent de profiter de leurs propres espaces), les jeux vidéo continuent à y avoir une participation nominale. Il est vrai que, depuis quelques années, la plupart ont tendance à remporter des nominations exclusivement dans la section «divertissement», et leur reconnaissance a tendance à se limiter à la catégorie des produits commerciaux plutôt qu’à de véritables vecteurs d’expression commerciale. Cependant, sa présence constante au festival constitue aujourd’hui le cas le plus clair d’association entre les intérêts politiques et commerciaux du gouvernement japonais (il est important de se rappeler que ce festival est directement subventionné par le gouvernement japonais) et ceux du gouvernement japonais. l’industrie culturelle locale dans son ensemble.

Contrairement à d’autres cas comme la Chine, l’Inde ou les États-Unis, la relation entre l’industrie japonaise du jeu vidéo et l’appareil de propagande japonais est diffuse et ambiguë. Malgré le fait qu’il n’y ait pas de cas évidents de jeux élevés au statut d’outils endoctrinaires, il existe une indéniable tradition d’entraide entre le gouvernement japonais et son réseau d’entreprises. Au niveau strictement commercial, nous trouvons des cas explicites de soutien financier pour le maintien en bourse de grandes entreprises telles que Sony, Hitachi et Toshiba, dans un effort délibéré pour résister à la montée en puissance d’économies rivales comme la Chine et la Corée du Sud. Au niveau de la logistique, nous avons des campagnes gouvernementales telles que la Cool Japan Initiative, qui orchestre depuis 2012 un programme de soutien et de promotion de la marque japonaise à travers des images et des symboles associés à la fois au Japon et à l’innovation et à l’actualité. Et sur le plan artistique, nous avons les œuvres qui reflètent d’une manière ou d’une autre cette relation symbiotique entre intérêts politiques et intérêts promotionnels, tant dans les animations que Hisone à Masotan comme dans les jeux vidéo comme Collection Kantai.

Au-delà des manifestations artistiques qui expliquent l’association entre la puissance militaire ou économique japonaise et la popularité de sa culture de masse, nous avons la tradition textuelle qui tend à combiner toute initiative et tout produit qui ont émergé du Japon avec l’image extériorisée et objectivée qui s’en vient. développement sur la société japonaise depuis la fin de la guerre mondiale. Dans son œuvre influente Nationalisme culturel dans le Japon contemporain, Yoshino Kosaku a exposé de manière exhaustive la ligne qui unissait le genre littéraire d’explication et d’identification du caractère japonais (que ses auteurs appelaient nihonjinron, ou «théories sur les Japonais») avec des expressions modernes de l’exaltation nationaliste japonaise. Par la comparaison entre les théories élaborées d’auteurs tels que Nakane Chie, Doi Takeo, Ezra Vogel et Isaiah Ben-Dasan, ainsi que la littérature populaire destinée aux éducateurs et aux entrepreneurs (comme les Fabriqué au Japon par Morita Akio), Yoshino a sagement suggéré que le Japon des années 1970 et 1980 construisait son discours en insistant sur les éléments qui différenciaient le caractère japonais des autres sociétés humaines. et comment les gérer lors de la négociation de leur place dans le paysage géopolitique. De par sa morphologie et ses implications, c’est un discours éminemment neutralisant qui insiste sur le caractère passif et immuable du pays tout en valorisant sa vertu assimilationniste et égalisatrice avec le reste des pays. Comme exemple très récent de cette vision du monde appliquée à la théorie politique, le livre d’Akihiko Tanaka Le Japon en Asie c’est un cas de projection historique du rôle lointain mais finalement positif que le Japon a joué en Asie de l’Est depuis la Seconde Guerre mondiale.

Tout ce bagage littéraire et académique sert à dire qu’il est très difficile de caractériser les jeux japonais comme de la propagande politique, ou comme appartenant à un courant discursif explicitement nationaliste. Mais c’est parce que, depuis des décennies, le gouvernement japonais a entrepris toutes sortes de travaux pour renforcer un projet touristique et commercial qui vise à offrir l’image la plus accueillante et hygiénique du pays aux touristes et investisseurs éblouis. Si l’exemple le plus évident à comparer pour ce type d’initiative est l’initiative Cool Britannia du même nom, notre cas particulier avec la marque espagnole devrait nous aider à le comprendre clairement.

Cela ne veut pas dire qu’il y ait pénurie ou manque de jeux vidéo qui recourent à l’imagerie nationale japonaise pour construire leur univers symbolique. Daisenryaku est un cas de franchise classique qui invoque des représentations glorifiées de divers appareils militaires (y compris les Japonais) pour représenter un style de jeu compétitif et de gestion des ressources au tour par tour. Dans cette saga (qui n’a guère eu d’impact en dehors de son pays d’origine) mélanger l’histoire déjà compliquée de la jeux de guerre et les jeux de stratégie militaire avec des images avec les symboles décontextualisés de l’appareil militaire japonais contemporain et celui de son époque impériale. L’un de ses spin-offs, Moe moe 2-ji Daisen (ryaku), sert de pont pour relier cette carrière artistique longue mais très localisée au plus nébuleux du «nationalisme otaku» (qui permet l’existence d’œuvres telles que Collection Kantai), qui s’appuie beaucoup plus sur le répertoire symbolique de la sous-culture des passionnés de culture populaire, et qui trouve des représentants radicaux dans des espaces web tels que 2Canal (le célèbre netouyo mentionné par Arbonés dans son article). Dans ce panier, nous pourrions inclure des œuvres telles que celle de Nippon-Ichi, Idea Factory et Nitroplus, chargées de soutenir ou de distribuer des sagas extrêmement populaires telles que Disgaea, Hyperdimension Neptunia et Steins; Porte, non pas parce que ces œuvres contiennent un message explicitement nationaliste (bien que nous puissions consacrer un article séparé au sous-texte de Steins; Porte l’un de ces jours), mais parce que son contenu abrite ou alimente l’imaginaire symbolique de ces groupes radicalisés.

Un élément particulièrement provocateur et insidieux de cette tendance homogénéisante est le flou même avec lequel elle s’exécute. De la même manière que «l’hybridisme culturel» décrit par des chercheurs comme Iwabuchi Koichi sert de parapluie idéologique pour préserver une langue sur la pureté raciale et culturelle japonaise dans un paysage d’exportation et d’importation massive d’idées et de valeurs, la facilité avec laquelle ces discours coopèrent et rejettent des signes culturels spécifiques, ce qui rend très difficile la construction d’un discours national cohérent qui peut être réfuté et contré. En revenant aux œuvres récompensées par le Japan Media Arts Festival, on peut trouver des exemples de projets artistiques à la fois spécifiques et extrêmement uniques tels que le programme Buddience comme œuvres de consommation de masse comme Sekiro. En fait, ces dernières années, les jeux vidéo ont été particulièrement représentés dans cette dernière section, ce qui suggère l’évaluation que le jury de cet événement a du jeu vidéo comme une exportation culturelle plutôt que comme un véhicule d’expression. Cela aide dans une bonne mesure que le festival évite d’adopter toute position d’extrémisme clair qui pourrait aliéner les consommateurs les plus sensibilisés. Le type d’œuvres qui sont historiquement récompensées lors de cet événement (de la dernière de Watanabe Ayumu à Pokémon Go) ont deux principaux éléments en commun: qu’elles sont accessibles au marché international et que leur popularité dans les espaces de consommation massive ou sélective sert à fournir prestige à la marque nationale. On ne tient donc pas compte des œuvres qui, en raison de leur particularité particulière, peuvent être indigestes pour les consommateurs étrangers, ou des œuvres dont le contenu idéologique est impossible à cacher ou à minimiser. Ainsi, des œuvres telles que celle d’Anno Hideaki (qui malgré son travail d’un point de vue personnel chevauche facilement les tendances de consommation traditionnelles) et d’auteurs consacrés et apolitiques tels que Osamu Tezuka et Shigeru Miyamoto sont constamment louées et exaltées, tandis que les œuvres difficiles à comprendre. exporter comme le célèbre Mère et des œuvres comme celle d’Osamu Sato restent reléguées au créneau de quelques passionnés.

Dans le panorama actuel des relations entre le Japon et d’autres nations de la sphère euro-américaine comme l’Espagne, il y a encore une reconnaissance du prestige et de la reconnaissance que ce pays insulaire a accumulé au fil des ans grâce à sa force économique et son dynamisme socioculturel. Cette reconnaissance entre malgré tout en conflit avec l’image traditionnelle et relativement statique que l’idéologie dominante s’est construite de son propre peuple, et dans tout acte diplomatique public et privé une tension latente est perçue entre la volonté d’assimilation et la réticence à se livrer. dominent ce qui est perçu dans les genres littéraires tels que nihonjinron.

Des événements comme Japan Media Arts reflètent cette tension tout en essayant de la diriger vers un flux qui encourage la consommation et la proximité et supprime l’inconfort, mais C’est une entreprise vouée à l’échec car il y a plus de canaux de contact qu’aucun gouvernement n’est capable de contrôler. La manière dont ces identités sont négociées et présentées au public par les agences gouvernementales finira par affecter, d’une manière ou d’une autre, notre conception de ce que signifie pour un jeu vidéo d’être «japonais».