Jeux vidéo et politique – VOL. IV Nationalisme et géopolitique turcs

Le jeu vidéo comme justification de la projection passée et future

Le 28 septembre, le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan a célébré le 482 anniversaire de la bataille de Prevenza (1538), au cours de laquelle l’Empire ottoman a infligé une défaite importante à la Sainte Ligue, dirigée par l’empereur espagnol Charles V. Célébration somptueuse près du Bosphore, de puissants projecteurs tridimensionnels ont été utilisés pour recréer ce combat naval et vanter les amiraux qui commandaient la victoire contre les «infidèles» chrétiens. À la suite d’un tel événement – dont la reprise continue de surprendre en n’obéissant pas à un chiffre plus symbolique et rond, comme un siècle, cinq cents ans ou un millénaire – un livre a été publié sur un tel événement dans lequel le dirigeant turc a revendiqué le passé du pays comme base de projection dans le futur. Quelques semaines plus tard, et à la suite de la victoire électorale d’Ersin Tatar dans la soi-disant République turque de Chypre du Nord, Le terme «patrie bleue» est apparu dans les médias internationaux, pour désigner la volonté turque de contrôler pleinement la Méditerranée orientale aux dépens de la Grèce ou de l’Égypte.. Quelques jours plus tard, à l’occasion du 97e anniversaire de la naissance de la République de Turquie, Erdoğan a déposé une gerbe de fleurs sur le mausolée du père de la patrie ottomane contemporaine, Mustafa Kemal Atatürk et a déclaré que «avec le courage de notre passé glorieux plein de victoires, nous continuerons à marcher vers notre avenir commun dans l’unité, la solidarité et la fraternité ». Cette prétention d’expansion territoriale et de réaffirmation au niveau international a eu d’autres précédents proches avec la guerre en Syrie, qui ont servi de justification à Ankara pour renforcer sa position au Moyen-Orient et intensifier son action contre la minorité kurde à ses frontières.

Comme nous l’avons noté dans les articles précédents de cette section, que ce soit dans le cas indien ou nord-coréen, alors que le discours nationaliste s’intensifie et que l’évocation d’un passé prétendument «glorieux» est évoquée, toutes sortes de produits culturels sont promus avec lequel pour atteindre la diffusion maximale de la même chose. Du cinéma, de la télévision, de l’art, de la littérature et bien sûr des jeux vidéo, une multitude de créations sont faites pour renforcer ce positionnement. La Turquie, bien entendu, ne fait pas exception à cette règle. Il est également intéressant, dans cette étude de cas, d’observer le rôle intense que l’industrie du jeu vidéo a joué pour faire taire également toute voix dissidente envers ces approches. Nous avons plusieurs exemples très significatifs à la suite du coup d’État manqué de juillet 2016, qui a causé la mort de près de trois cents personnes et, finalement, le renforcement du parti islamiste AKP et de son plus haut représentant. Pas en vain, ouiet a commencé une dure purge avec le limogeage de plus de 130 000 fonctionnaires et l’arrestation massive de près de 70 000 personnes (principalement des militaires, des universitaires, des journalistes et des adeptes du prédicateur Fethullah Gülen, qui a été blâmé pour avoir instigué cette tentative de coup d’État).

Pour commémorer l’attitude «héroïque et exemplaire» des citoyens face à cet événement, l’État a encouragé la création de la fondation 15 Temmuz Destani (« Epic du 15 juillet »). Sous la protection de cette organisation, et quelques semaines seulement après cet événement important, de nombreux jeux mobiles ont commencé à être développés – dans de nombreux cas par des créateurs amateurs – en l’honneur des «martyrs» déchus. Dans cette ligne, nous pourrions trouver des dizaines de titres (de nos jours déjà supprimés des principales plateformes numériques, telles que Jeu de Google), caractérisés par leur ton ironique, leur brièveté et leur simplicité graphique. Dans Darbesavar (İsmail Yaşar, 2016) Un batteur, vêtu des couleurs du drapeau turc, est apparu, affrontant les chars dans les rues, devant finalement rejoindre la résidence de l’opposition Gülen en Pennsylvanie et l’achever. Pour sa part, en Halk Özel Harekat: Darberatör (Burak Gündüz, 2016), le personnage principal – imitant la mécanique de super Mario Bros – Il a dû sauter sur les putschistes pour les éliminer. Un autre exemple marquant était Fetö Tokatla (Cineworks Games, 2016), dont l’objectif principal était de ridiculiser – par une violence extrême (le gifler, le frapper), ce qui a conduit à sa censure – du chef religieux susmentionné. Laissant de côté ce genre de créations, le jeu vidéo le plus complet et le plus célèbre sur ce sujet était Darbe (U&U Software, 2016), dans laquelle l’utilisateur prenait une part active de la foule, à laquelle il fallait insuffler du courage et un esprit de résistance en utilisant un mégaphone ou en agitant le drapeau turc. Avec une contextualisation complète, qui combinait images réelles et vidéos, cela permettait au joueur de devenir un «martyr de la démocratie» s’il ne parvenait pas à arrêter les mouvements des insurgés.

L’association entre politique, nationalisme et histoire dans l’industrie du jeu vidéo turque n’est pas nouvelle. L’un des premiers titres pilotés en Anatolie, Hançer (Future Dreams, 1992), avait pour axe l’essor de l’Empire ottoman. Selon le rapport Rapport sur le marché du jeu de Turquie 2019, Parmi les jeux avec le plus grand nombre de ventes, mis à part les plus connus, il y avait deux titres à caractère historique et à connotation militariste. Le premier est Nusrat – Bataille de Gallipolli (TC Gençlik voit Spor Bakanlığı’nın Katkılarıyla, 2018), qui avec plus d’un million de téléchargements nous permet d’affronter les troupes britanniques et françaises dans la célèbre bataille de la Première Guerre mondiale dans le détroit des Dardanelles. La victoire ottomane est l’un des mythes fondateurs de la République turque, puisqu’en elle se démarque Atatürk, qui sera finalement le premier président du nouveau régime politique. De la même manière que chaque année plus de deux millions de personnes visitent le parc historique national de Gallipoli pour commémorer cette étape importante, aujourd’hui ces actes sont rejoints en recréant les scènes de cet épisode cruel de la Grande Guerre à travers un jeu vidéo en ligne gratuit. . Le numérique au service de l’exaltation / ré construction du passé du pays auprès du public dans sa plus pure expression.

Parallèlement à la représentation d’épisodes passés, l’industrie nationale du jeu vidéo a également jeté son dévolu sur les interventions les plus actuelles de ses forces armées, comme le titre Adalet Namluda (Jeux Rigbak, 2018). Il s’agit d’un Jeu de tir à la première personne encadré dans le cadre de l ‘«Opération Branche d’Olivier», dans laquelle les Forces Spéciales Turques ont occupé en janvier 2018 le district d’Afrin, au nord-ouest d’Alep, afin d’expulser les Kurdes de cette région. La charge idéologique est très intense, que ce soit à travers des éléments visuels ou sonores. Dans la bande-annonce officielle de ce titre, ainsi qu’à travers les différentes missions, l’hymne de l’armée turque est constamment joué, avec la claire intention de faire appel à l’émotivité et au patriotisme de l’utilisateur. De même, les casernes, les bâtiments et les chars apparaissent avec le slogan « Hudut Namustur« , c’est-à-dire, « la frontière est l’honneur». Comme il est logique, ce genre de productions si politiquement biaisées peut provoquer le rejet de ces acteurs non limités à la culture turque. L’une de ces voix critiques était celle de Tolhildan Efrîn sur Google Play, soulignant que ce titre était « un embarras pour l’humanité»Depuis qu’il a salué une opération militaire contre une minorité ethnique. Les médias d’Etat turcs ont donné le maximum de publicité à cette incursion sur le sol syrien et n’ont pas hésité à utiliser des images du célèbre Médaille d’honneur (2010) illustrer devant le public les affrontements avec les «terroristes kurdes». Un cas clair de manipulation qui a été immédiatement découvert sur différents sites et blogs spécialisés.

Il est difficile de se confronter à cette vision hégémonique, notamment depuis Internet. Tout produit numérique qui contredit le discours officiel des autorités turques doit faire face à la toute-puissante loi n ° 5651 de mai 2007. Au moyen de la Présidence des télécommunications et des communications toute page ou création qui va à l’encontre de l’armée, contre le sentiment national, qui vient de «groupes terroristes» ou calomnie la politique du pays, entre autres crimes (pornographie, corruption, violence) est bloquée. De cette manière, depuis son entrée en vigueur, des milliers de sites Internet ont été supprimés et de nombreux utilisateurs ont fait l’objet d’une enquête. Cette mesure a été particulièrement active en ce qui concerne les jeux vidéo créés à la suite des protestations d’un petit groupe d’écologistes pour sauvegarder le parc Taksim Gezi à Istanbul. Cet acte, durement réprimé par la police, a été largement diffusé sur les réseaux sociaux et a généré un mouvement social et antigouvernemental qui s’est étendu à d’autres villes.

L’activisme numérique, mené par des développeurs amateurs totalement opposés à la dérive autoritaire d’Erdogan, a promu GeziJAM (2013), dans lequel il a été montré au monde – tant que la censure le permettait, il est aujourd’hui impossible d’y accéder – en Format pixélisé ce qui s’est passé en Turquie tout au long du printemps 2013. Des initiatives de cette nature prouvent qu’il n’y a pas de loi, pas de politique ou de manœuvre administrative capable de faire taire la culture rebelle et le pouls de l’initiative populaire. Face aux cris patriotiques de Adalet Namluda il y aura toujours un joueur qui aspirera à la liberté, soit à travers leurs cris dans les rues, soit à travers la gestion d’un avatar sur un support numérique.